Resumen diario: Cambio de sentimiento al cierre de la sesión

El principal factor que impulsó la volatilidad

El tema dominante de la sesión fue la rápida evolución de la situación en torno al Estrecho de Ormuz y las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Por la mañana, los mercados subieron impulsados por una ola de optimismo tras informes de Axios que señalaban que las partes estaban cerca de un memorando de paz de una página y 14 puntos; sin embargo, por la tarde surgieron nuevas señales de escalada: un representante anónimo del gobierno estadounidense confirmó que, si Trump regresa de China sin un acuerdo, la opción militar volverá a estar sobre la mesa.

Arabia Saudita y Kuwait levantaron las restricciones sobre el uso de sus bases y espacio aéreo por parte del ejército estadounidense, allanando el camino para la reanudación de la operación “Project Freedom” más adelante esta semana, lo que provocó un fuerte rebote en los precios del petróleo y borró las pérdidas anteriores.

Geopolítica

La administración Trump está reanudando la operación de escolta de embarcaciones comerciales a través del Estrecho de Ormuz, con apoyo aéreo y naval, después de que Arabia Saudita y Kuwait levantaran el bloqueo al acceso a sus bases. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní confirmó que Teherán está analizando la propuesta estadounidense, pero el país aún no ha dado una respuesta formal, y cuestiones clave relacionadas con el enriquecimiento de uranio permanecen sin resolver.

Para la próxima semana está programada una reunión entre Trump y Xi Jinping, en la que se discutirán aranceles, Taiwán y sanciones sobre chips chinos, representando otra fuente adicional de incertidumbre geopolítica.

Índices

El S&P 500 alcanzó nuevos máximos históricos intradía durante la sesión, pero terminó el día con una caída cercana al 0,3%, mientras que el Dow Jones perdió más de 260 puntos, o alrededor de un 0,5%. El Nasdaq Composite también marcó un nuevo récord intradía, aunque cerró cerca de niveles neutrales, respaldado por un sólido sector tecnológico y el segmento de inteligencia artificial.

El índice SOX (semiconductores) ya acumula una subida superior al 60% este año, confirmando que la tecnología sigue liderando el mercado en general. Los índices europeos tuvieron un desempeño considerablemente peor: el DE40 cayó un 1,84%, el ITA40 perdió un 1,96% y el EU50 retrocedió un 1,98%.

Acciones

Datadog (DDOG) se disparó más de un 22% tras sus resultados: los ingresos crecieron un 32% interanual hasta una cifra récord de más de USD 1.000 millones en el primer trimestre, y la compañía elevó su previsión anual de ingresos hasta USD 4.300 millones, frente al consenso de USD 4.100 millones.

Fortinet (FTNT) avanzó más de un 15% tras elevar su guía anual de facturación hasta USD 8.800–9.100 millones, lo que el mercado interpretó como una confirmación de la resiliencia del gasto corporativo en ciberseguridad.

McDonald’s (MCD) superó el consenso tanto en BPA (USD 2,83 frente a USD 2,75 esperados) como en ingresos (USD 6.520 millones, +9,4% interanual). Sin embargo, la métrica clave de ventas comparables globales (+3,8%) resultó ligeramente decepcionante, y el crecimiento fue impulsado principalmente por un mayor valor de los pedidos y no por un incremento del tráfico de clientes, lo que eliminó las ganancias iniciales superiores al 3%.

Por otro lado, destacaron las fuertes caídas de Whirlpool (WHR), cercana al 18%, después de reducir drásticamente su previsión anual de BPA hasta USD 3,00–3,50 desde los anteriores USD 6,00, citando explícitamente la guerra con Irán como causa de la desaceleración recesiva de la demanda, y de Shake Shack (SHAK), que cayó alrededor de un 17% tras unos resultados del primer trimestre claramente decepcionantes.

Divisas

El índice del dólar estadounidense (USDIDX) permaneció prácticamente sin cambios, avanzando apenas un 0,10%, mientras que el par EUR/USD cayó un 0,04% hasta alrededor de 1,1744. El par USD/JPY subió un 0,36% hasta 156,79, reflejando una demanda moderada por el dólar en medio del aumento de la incertidumbre.

El zloty reaccionó con fuerza al tono agresivo de Glapiński: declaraciones firmes sobre la creciente probabilidad de subidas de tasas reforzaron la tendencia bajista del EUR/PLN, que rompió el soporte en 4,2270, mientras que el par USD/PLN permaneció cerca de 3,6001.

Materias primas

Los precios del petróleo vivieron una jornada extremadamente volátil: el WTI había caído previamente más de un 5% ante las esperanzas de un acuerdo de paz, pero tras los informes sobre la reanudación de “Project Freedom” y el cambio de postura de Arabia Saudita y Kuwait, rebotó con fuerza y volvió a situarse por encima de los USD 95 por barril en el caso del WTI y de los USD 100 para el Brent.

Observamos un patrón similar hoy en la PLATA y el ORO, que ahora están devolviendo parte de sus ganancias tras las fuertes subidas previas. Los próximos movimientos dependerán de la trayectoria de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

Criptomonedas

Bitcoin cayó más de un 2,11% en la jornada, cotizando alrededor de los USD 79.716, reflejando el aumento general de la aversión al riesgo durante la tarde vinculado a la escalada de tensiones en torno al Estrecho de Ormuz.