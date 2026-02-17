Resumen diario: El mercado busca dirección. Existe presión sobre petróleo y metales

La primera sesión de la semana en Wall Street no logró marcar una tendencia definida. Al cierre, los principales índices estadounidenses se mantenían cerca de sus niveles de apertura.

Datos macro en EE.UU.

El índice manufacturero NY Empire State cayó a 7,1, aunque superó las expectativas del mercado.

El Conference Board publicó su índice de tendencias de empleo, que subió a 105,06.

El informe semanal de ADP mostró la creación de 10.300 nuevos puestos de trabajo.

Según Bloomberg, Apple está acelerando el desarrollo de dispositivos “wearables” con soluciones de inteligencia artificial integradas. Sus acciones subieron un 3% tras la noticia.

Por su parte, Anthropic presentó una nueva versión de su modelo Sonnet (4.6).

Palo Alto Networks publicará resultados tras el cierre en EE.UU. El mercado espera un BPA superior a 9,3 dólares e ingresos por encima de 2.500 millones de dólares.

El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, señaló que el banco central podría aplicar una “serie” de recortes de tasas en 2026 si la inflación se mantiene cerca del 2%.

Europa con ganancias moderadas

Las bolsas europeas cerraron mayormente al alza:

DAX lideró con +0,8%

IBEX 35, FTSE 100 y SMI avanzaron cerca de 0,7%

CAC 40 subió 0,4%

WIG20 cayó más de 1,2%

En Reino Unido, la tasa de desempleo aumentó al 5,2%. En Alemania, el IPC se situó en 2,1%, en línea con lo previsto.

Divisas

La libra esterlina fue la principal perjudicada de la jornada. El aumento del desempleo refuerza las expectativas de recortes de tasas:

−0,5% frente al euro y al dólar

−0,6% frente al yen japonés

El dólar neozelandés y el dólar australiano mostraron una apreciación moderada frente a una cesta de divisas.

Materias primas bajo presión

A pesar de la falta de detalles concretos, el mercado percibe posibilidades de un acuerdo entre EE.UU. e Irán, lo que redujo la prima de riesgo geopolítico.

El oro cayó cerca de 2%, cerrando ligeramente por debajo de 4.900 dólares.

El WTI retrocedió hasta los 62 dólares por barril.

La plata perdió 3,6%, situándose en torno a 73 dólares.

Las materias primas agrícolas también registraron descensos ante señales de sobreoferta:

Café y cacao: −4%

Trigo: −2%

Entre los metales industriales, el cobre y el níquel bajaron alrededor de 1,5%.

Criptomonedas

Jornada mixta en el mercado cripto, aunque con ligera ventaja para los vendedores: