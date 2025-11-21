Resumen diario: fuerte caída en el mercado cripto; recorte de la Fed en diciembre

El final de la semana no trae alivio a los mercados financieros. A pesar de varios intentos de recuperación, los bajistas dominaron esta semana, principalmente debido a la incertidumbre geopolítica, temores sobre una posible burbuja de IA y la postura agresiva de los funcionarios de la Fed.

Al momento de la publicación, los índices estadounidenses intentan recuperar terreno. El S&P 500 sube un 0.90% y el Nasdaq 100 avanza un 0.70%. Las mayores alzas provienen de las empresas de pequeña capitalización, con el Russell 2000 subiendo 2.30%.

Esta semana ha sido particularmente difícil para las tecnológicas. El Nasdaq 100 cae 3.55% en el balance semanal, y en el punto más agudo de la caída de hoy, el retroceso alcanzó casi el 4.80%.

Eli Lilly (LLY.US) se unió oficialmente al grupo élite de compañías estadounidenses valoradas en más de un billón de dólares, convirtiéndose en la décima empresa estadounidense en alcanzar este hito.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) anunció que el informe del Índice de Costo Laboral (ECI) correspondiente al tercer trimestre se publicará el 10 de diciembre. El informe sobre salarios reales de octubre fue cancelado, y el dato del IPC de noviembre se publicará el 18 de diciembre.

Los datos preliminares de PMI en EE. UU. mostraron un panorama sólidamente positivo: la manufactura cayó a 51.9 (vs. 52.0 esperado; 52.5 previo), mientras que el índice compuesto se mantuvo en 54.8 (54.6 previo).

Chris Williamson, de S&P Global, señaló que los datos apuntan a un crecimiento del PIB anualizado cercano al 2.5% en el cuarto trimestre, respaldado por un aumento de la producción tanto en manufactura como en servicios y una mayor confianza empresarial.

John Williams, de la Reserva Federal, confirmó que la política monetaria sigue siendo “moderadamente restrictiva” y considera que hay espacio para más recortes en el corto plazo, pese a las crecientes presiones inflacionarias. Williams indicó que los aranceles añaden entre 0.5% y 0.75% a la inflación, lo cual no altera la tendencia general —los recortes seguirían justificados para respaldar un mercado laboral que enfrenta señales de desaceleración.

Las probabilidades de un recorte de tasas en la reunión de diciembre ya se han disparado por encima del 73%, frente al 38% registrado solo un día antes.

Los datos de la Universidad de Michigan superaron expectativas. Las expectativas de inflación cayeron a 4.5% (1 año) y 3.4% (5 años), mientras que el sentimiento del consumidor subió a 51 (Esperado: 49; Previo: 50.3).

El mercado de criptomonedas destaca por sus caídas. Solo hoy, Bitcoin cayó más de 4.50% después de poner a prueba el nivel de 80,000 USD. Ethereum retrocede 4.70%. La venta masiva está impulsada por una combinación de factores: crisis de liquidez, pánico ante el posible fin del ciclo, ventas por parte de inversores de largo plazo y un sentimiento negativo en el mercado de renta variable.