Resumen diario: hay miedo, pero todavía no pánico. Trump vuelve a sacudir los mercados

Los mercados estadounidenses no operan hoy debido a un feriado, pero los movimientos de capital pueden seguirse a través del mercado de futuros. Donald Trump volvió a escalar su retórica contra Europa y Groenlandia, amenazando con aranceles del 10% a productos de países europeos que han decidido enviar tropas a la isla. Las mayores caídas se observan en el Nasdaq 100, donde las pérdidas superan el 1%. El S&P 500 y el Russell 2000 retroceden cerca del 1%, mientras que el Dow Jones muestra un mejor desempeño relativo, con caídas limitadas al 0,8%.

El impacto de las declaraciones del presidente estadounidense no se limita a los índices. Se acerca el “plazo” vinculado a los recortes en las tasas de interés de las tarjetas de crédito que Trump busca imponer, una medida a la que bancos y operadores no están dispuestos a acceder. En consecuencia, las acciones de bancos comerciales y de empresas de crédito y pagos operan bajo presión.

En Europa, la sesión cerró con pérdidas significativas, ya que el mercado comenzó a descontar escenarios de confrontación económica entre Europa y Estados Unidos. Las automotrices lideran las caídas, junto con algunas tecnológicas europeas, mientras que el sector defensa concentra las alzas. El CAC 40 francés encabeza las pérdidas, con retrocesos de hasta 1,9%, seguido por el índice holandés AEX. El DAX alemán y el FTSE MIB italiano limitan las caídas por debajo del 1,5%. España y Polonia muestran un mejor comportamiento relativo, con descensos de apenas 0,4% y 0,2%, respectivamente.

El mercado francés enfrenta además presión interna: se activó un mecanismo constitucional “de emergencia” para aprobar de forma temporal el presupuesto, lo que deteriora el sentimiento de los inversionistas.

En el mercado cambiario, el euro reacciona con alzas relevantes, fortaleciéndose más de 0,5% frente al dólar. También se observan alzas en el franco suizo y en la libra esterlina.

La disputa entre Estados Unidos y Europa impulsa a los metales preciosos. La plata sube más de 5% y regresa a la zona de 94 dólares, mientras que el oro avanza cerca de 2%, aproximándose a los 4.700 dólares por onza.

El petróleo WTI se mantiene relativamente estable alrededor de los 59 dólares por barril. En contraste, el gas natural registra un movimiento extremo, con alzas de hasta 16%, e incluso máximos cercanos al 20% en algunos tramos. Este movimiento refleja una combinación de menor producción, inventarios ajustados y heladas repentinas que cambiaron de forma abrupta el balance del mercado.