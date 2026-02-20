Resumen diario: la Corte Suprema frena aranceles de Trump mientras mercados evalúan nuevos riesgos comerciales y señales de estanflación

- La invalidación parcial de aranceles por parte de la Corte Suprema no implica el fin de la agenda proteccionista de Trump, lo que mantiene elevada la incertidumbre comercial.
Al mismo tiempo, la combinación de desaceleración del PIB, datos débiles de PMI e inflación persistente configura un entorno complejo para la Fed.
Los mercados de renta variable resisten, pero el dólar retrocede y los metales preciosos se consolidan como cobertura ante riesgos macro y geopolíticos.
- La invalidación parcial de aranceles por parte de la Corte Suprema no implica el fin de la agenda proteccionista de Trump, lo que mantiene elevada la incertidumbre comercial.
Al mismo tiempo, la combinación de desaceleración del PIB, datos débiles de PMI e inflación persistente configura un entorno complejo para la Fed.
Los mercados de renta variable resisten, pero el dólar retrocede y los metales preciosos se consolidan como cobertura ante riesgos macro y geopolíticos.
Finaliza una semana de negociación en los mercados financieros marcada por un aumento de la tensión hacia el cierre, tras la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. de invalidar parte de los aranceles impuestos a distintos países.
El presidente Donald Trump inició una conferencia de prensa en la que comentó el fallo judicial. Tras la resolución del jueves, que anuló una porción significativa de los aranceles implementados bajo la IEEPA, Trump evalúa introducir nuevos aranceles generales a socios comerciales de Estados Unidos. Según informó The New York Times, la administración planea recurrir a otras normativas comerciales para eludir el fallo y restablecer presión sobre las importaciones. El mandatario enfatizó: “Se utilizarán otras alternativas para los aranceles. Podemos recaudar más dinero”.
Trump señaló específicamente la Ley de Expansión Comercial de 1962 (Sección 232 sobre seguridad nacional), lo que sugiere la continuidad de la política proteccionista pese a los obstáculos legales y el aumento de la incertidumbre en los mercados.
El presidente propuso imponer un arancel global del 10%, adicional a otros aranceles vigentes. Todas las medidas bajo las Secciones 232 y 301 permanecen en vigor.
Metales preciosos al alza ante tensiones geopolíticas
La plata avanza 5% en la jornada, superando los USD 82.7 por onza, mientras que el oro sube 1.4%, consolidando el movimiento iniciado ayer por encima de USD 5,000 por onza.
El aumento de tensiones geopolíticas en torno a Irán, con mayor riesgo de confrontación militar con EE.UU. e Israel, el estancamiento de las negociaciones entre Ucrania y Rusia y el entorno global de inestabilidad continúan favoreciendo la demanda por activos duros como cobertura frente a riesgo sistémico.
Eurozona: manufactura impulsa el PMI compuesto
El índice PMI compuesto de la eurozona subió a 51.9 en febrero, su nivel más alto en tres meses. El sector manufacturero alcanzó un máximo de 44 meses (50.8 puntos), convirtiéndose en el principal motor de expansión.
Los pedidos aumentan, aunque el empleo registró una leve caída. Si bien los costos de producción suben al ritmo más acelerado en casi tres años, los precios de venta se moderan y el optimismo empresarial continúa mejorando.
Resultados corporativos: impulso en el sector lujo
Las acciones de Moncler avanzaron 13% tras publicar resultados significativamente superiores a las previsiones. El crecimiento estuvo impulsado por Asia (+11%) y por sólidas ventas de las marcas Moncler y Stone Island.
Los ingresos (€3.13 mil millones) y el dividendo (€1.40) superaron las expectativas, mejorando el sentimiento en el sector de lujo europeo, con impacto positivo también en compañías como LVMH y Hermes.
IBM se desploma más de 13% tras irrupción de IA para COBOL de Anthropic
PayPal rebota hasta 9% tras rumores de adquisición
🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (24.02.2026)
⌚Boletín Diario de Mercados (24.02.2026)
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.