ÚLTIMA HORA: LA CORTE SUPREMA DE EE.UU. ANULA LOS ARANCELES GLOBALES DE TRUMP

- El fallo de la Corte Suprema limita la autoridad ejecutiva para imponer aranceles bajo la IEEPA, reduciendo un riesgo estructural en el frente comercial.
- La reacción alcista del NASDAQ 100 y el retroceso del dólar reflejan mayor apetito por riesgo y ajustes en expectativas sobre tasas de la Fed.
- El foco ahora se traslada a la evolución de la inflación en EEUU. y a la trayectoria de la política monetaria.
La Corte Suprema falla 6-3 en contra de Trump sobre los aranceles. La Corte dictamina que el presidente carece de autoridad bajo la IEEPA para imponer aranceles. La IEEPA no otorga al ejecutivo la facultad de imponer dichos aranceles. No existe una decisión automática de reembolso de aranceles, pero la Corte Suprema establece que los importadores pueden presentar reclamaciones ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos.
La Corte Suprema no aborda la elegibilidad para reembolsos de aranceles.
Los operadores ahora prevén que la Reserva Federal esperará hasta julio para recortar las tasas.
El Nasdaq 100 sube con esta noticia; sin embargo, el dólar estadounidense baja ligeramente.
Fuente: xStation5
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.