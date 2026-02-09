Resumen diario: Metales y Wall Street en alza; NATGAS con bajo rendimiento

Nos acercamos lentamente al final de la primera sesión de esta semana en los mercados financieros.

El sentimiento mejoró significativamente al cierre del día en Europa y durante la segunda fase de la Apertura americana. El contrato del US100 sube casi 1%, mientras que US500 y US2000 avanzan 0,7% y 0,8%, respectivamente. Las ganancias de hoy están impulsadas principalmente por empresas tecnológicas de gran capitalización. Las acciones de compañías como Oracle, Palantir y Applovin suben entre 5% y 15%. Al mismo tiempo, Nvidia avanza 3% y Broadcom 4%.

Las acciones de Hims & Hers (HIMS) están bajo fuerte presión hoy debido al efecto combinado de la investigación de la FDA/HHS sobre medicamentos combinados GLP-1 y la demanda de patentes de Novo Nordisk respecto a una versión oral “similar” de Wegovy, mientras que las acciones de Novo Nordisk se recuperan ante la percepción de menor competencia de preparaciones más económicas y el anuncio de recompra de acciones de hasta DKK 15.000 millones.

El Stoxx 600 subió 0,7% y se mantiene en niveles récord históricos. Al mismo tiempo, el DAX alemán avanzó 1,15% y el UK100 borró pérdidas iniciales y subió 0,15%.

Las acciones de STMicroelectronics (STM) suben más de 8% en la sesión de hoy tras anunciar una expansión significativa de su asociación con Amazon Web Services (AWS). El nuevo acuerdo posiciona a STM como proveedor estratégico de semiconductores para infraestructura en la nube y centros de datos de AWS, incluyendo microcontroladores, circuitos analógicos y herramientas de soporte para diseño de chips.

El evento más relevante del día en el mercado polaco sigue siendo la noticia sobre InPost. Aunque la compañía no cotiza en la bolsa polaca, la información genera gran interés entre inversionistas locales. InPost anunció una oferta pública de adquisición, bajo la cual un consorcio internacional quiere adquirir todas las acciones a EUR 15,60 por acción. El consorcio está compuesto por Advent International, FedEx, A&R Investments y el grupo PPF. El precio ofrecido es inferior al nivel de la OPV de hace algunos años, lo que la gerencia explica por los cambios significativos en las condiciones del mercado desde el IPO. Esta información atrae la atención de inversionistas porque involucra a una de las compañías polacas más reconocidas en logística y comercio electrónico, y refleja cómo ha cambiado el entorno para empresas de crecimiento en Europa.

El llamado “Takaichi trade” vuelve a tomar protagonismo tras la victoria decisiva de la coalición de la Primera Ministra Sanae Takaichi en las elecciones de la cámara baja. El LDP ganó 316 de los 465 escaños y, junto con los 36 escaños del partido Ishin, la coalición aseguró mayoría de dos tercios (más de 310 escaños). Este resultado elimina barreras legislativas clave y fortalece expectativas de expansión fiscal, incluyendo la propuesta de suspensión por dos años del 8% del IVA en alimentos, lo que los mercados interpretan como apoyo al crecimiento económico, pero también como un desafío a la estabilidad de las finanzas públicas de Japón.

Los metales preciosos continúan con fuertes ganancias hoy. La plata sube casi 7% desde el cierre del viernes y el oro 2,1%. Ambos se ubican nuevamente sobre su EMA de 50 días.

El USD muestra un desempeño muy débil en el mercado Forex. La brecha frente a otras monedas es amplia, aunque la libra esterlina también retrocede. Por otro lado, se observan los mayores avances en el franco suizo y el dólar australiano.

El precio del gas natural (NATGAS) perdió más de 6% al inicio de la semana, cayendo 12% desde el máximo del viernes y testeando soporte en $3,2/MMBtu, niveles locales de la semana pasada. Los factores principales son pronósticos meteorológicos más cálidos en EE.UU., que reducen la demanda de calefacción, y una demanda industrial más débil, pese a la caída de inventarios en 360 bcf, que siguen sobre los niveles del año pasado. Una ruptura por debajo del soporte abriría camino a la zona USD 2,8–3,0/MMBtu.