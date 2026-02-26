Resumen diario: semiconductores, dólar y petróleo presionan a Wall Street

Los índices europeos cerraron una sesión moderadamente positiva; el DAX y el FTSE del Reino Unido subieron ligeramente, mientras que el CAC 40 de Francia ganó un 0,7%. En Estados Unidos, el informe trimestral récord de ganancias de Nvidia no fue suficiente para impulsar el optimismo generalizado del mercado; el Nasdaq 100, con una fuerte presencia tecnológica, bajó un 1,4%, mientras que el S&P 500 retrocedió un 0,7%. El dólar estadounidense se fortaleció tras los sólidos datos del mercado laboral, con el EUR - USD perdiendo más del 0,3%.

En el sector de semiconductores, observamos caídas generalizadas; las acciones de Nvidia cayeron más del 5,5%, mientras que Broadcom perdió casi un 6%. Las acciones de las grandes tecnológicas también cotizaron a la baja, con la excepción de Meta Platforms. En el sector del software y los servicios de TI, las ganancias iniciales se han reducido. Las acciones de la empresa aeroespacial y de defensa Heico caen más de un 10%, debido a la reacción de los inversores al aumento de los niveles de deuda y a la menor rentabilidad en el segmento Electronic Technologies Group, a pesar de un crecimiento interanual del 14% en los ingresos y un beneficio por acción superior al esperado.

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo ajustadas estacionalmente totalizaron 212.000 en la semana que finalizó el 21 de febrero. Esto supone un aumento de 4.000 respecto a la cifra anterior revisada al alza, pero se mantiene por debajo de la estimación de consenso del Dow Jones de 215.000. La media móvil de cuatro semanas aumentó tan solo 750 puntos, hasta 220.250. Las solicitudes continuas (notificadas con un retraso de una semana) disminuyeron en 31.000, hasta 1,833 millones. Los datos sugieren una probable pausa prolongada en el ciclo de flexibilización de la política monetaria de la Reserva Federal.

Los futuros del petróleo suben en medio de la incertidumbre sobre el resultado de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Los medios estatales iraníes informaron que las autoridades no aceptarán la retirada del uranio enriquecido del territorio iraní, mientras que Estados Unidos sigue presionando a Teherán con exigencias "maximalistas", exigiendo la suspensión de las operaciones en sitios clave como Natanz e Isfahán. Anteriormente, Omán calificó las conversaciones de constructivas, aunque está previsto que se reanuden.

Según la EIA, los inventarios de gas natural en Estados Unidos disminuyeron en 52 mil millones de pies cúbicos, en comparación con una disminución previa de 50 mil millones de pies cúbicos y una caída de 144 mil millones de pies cúbicos en la lectura anterior. Los futuros del gas natural Henry Hub (NATGAS) de EE.UU. han bajado casi un 2,4%.

Semafor, citando a fuentes familiarizadas con el asunto, informó que Stripe no está considerando actualmente una oferta pública de adquisición sobre PayPal (PYPL.US). La noticia provocó una fuerte caída en las acciones del gigante de los pagos, que recientemente había utilizado la especulación sobre una posible adquisición como trampolín para recuperarse tras las fuertes pérdidas, lo que alimentó las esperanzas de los inversores de una compra con una prima potencialmente significativa sobre la valoración actual del mercado.

Bitcoin ha bajado casi un 2%, situándose en torno a los $67.000, Ethereum un 2,5% y Ripple retrocede casi un 5%. Las acciones de Strategy suben ligeramente, manteniéndose cerca de los $130 por acción. Mientras tanto, las acciones de Circle Internet Group, asociadas con la stablecoin USDC, extienden las ganancias de ayer y superan los $86, registrando un aumento de casi el 3,5% a pesar del debilitamiento del mercado.

Fuente: xStation5