Resumen diario: Wall Street sube, el petróleo cae 🗽 ¿Está un dólar más fuerte presionando a Bitcoin? (15.01.2026)

Conclusiones clave Las acciones suben lideradas por semiconductores, el petróleo cae por menor riesgo geopolítico y un dólar más fuerte presiona a Bitcoin pese a flujos positivos hacia ETFs.

Durante la sesión europea, las ganancias dominaron: el DAX cerró con un alza de 0,26% y el FTSE con 0,54%, mientras que el CAC40 de Francia retrocedió más de 0,4%. Las acciones de ASML saltaron más de 6% tras los sólidos resultados de TSMC, en tanto que el gigante de lujo Richemont cayó casi 2,5% pese a presentar cifras positivas. En EE.UU., los índices bursátiles avanzan con fuerza. Los futuros del Nasdaq 100 (US100) destacan con una subida superior al 1% hacia los 26.000 puntos , impulsados por el sector de semiconductores . Los futuros del S&P 500 (US500) ganan 0,7% .

Las acciones de BlackRock suben más de 6% después de que la mayor gestora de inversiones del mundo reportara un EPS y unos ingresos superiores a lo esperado , junto con un AUM récord por encima de los 14 mil millones de dólares .

Goldman Sachs también avanza tras sus resultados del Q4 , con la acción ganando 4% en la jornada, mientras que las acciones de Morgan Stanley apenas suben 0,2% pese a presentar un informe sólido.

Los datos macroeconómicos de EE.UU. refuerzan el respaldo al dólar: los precios de exportación e importación subieron mes a mes, mientras que los indicadores regionales de actividad en Filadelfia y Nueva York superaron ampliamente las expectativas. Comentarios de los funcionarios de la Fed, Bostic y Goolsbee, sugieren que el mercado laboral se mantiene estable, reduciendo la presión por recortes de tasas. Precios de exportación de EE.UU. (mensual): +0,5% (pronóstico: 0%, previo: 0%)

Precios de importación de EE.UU. (mensual): +0,4% (pronóstico: -0,2%, previo: 0%)

Solicitudes iniciales de desempleo: 198.000 (pronóstico: 215.000, previo: 208.000, revisado: 207.000)

Solicitudes continuas de desempleo: 1,884 millones (pronóstico: 1,897M, previo: 1,914M, revisado: 1,903M)

Índice empresarial de la Fed de Filadelfia: 12,6 (pronóstico: -1,35, previo: -10,2, revisado: -8,8)

Índice manufacturero de la Fed de Nueva York (Empire State): 7,7 (pronóstico: 1, previo: -3,90, revisado: -3,7)

El dólar estadounidense cerró otra sesión sólida. El EUR/USD retrocede cerca de 0,3%, acercándose al área de 1,16, donde se ubica un soporte técnico relevante: la media móvil exponencial de 200 días (EMA200) en el gráfico diario, nivel respetado en dos ocasiones durante la segunda mitad de 2025. Los sólidos resultados de TSMC, con un crecimiento de ingresos del 35% interanual, impulsaron el optimismo de los inversionistas. Las acciones de KLA Corp avanzan casi 9% tras comentarios positivos de Wells Fargo y Morgan Stanley sobre la demanda de chips de memoria. El petróleo Brent (OIL) cae casi 3%, situándose por debajo de los 64 USD/barril, luego de que Donald Trump habría cancelado a último minuto un ataque contra Irán y sugiriera que EE.UU. podría abstenerse de lanzar una ofensiva. Los futuros de gas natural Henry Hub (NATGAS) rebotan tras una reacción inicial bajista a los datos de la EIA, que mostraron una caída de inventarios de 71 bcf, frente a expectativas de 91 bcf, después de un descenso mayor de 119 bcf en el reporte previo. El Bitcoin retrocede casi 1%, cayendo por debajo de los 96.000 USD pese al buen desempeño de Wall Street. Los ETFs de Bitcoin de BlackRock y Fidelity registraron entradas netas combinadas de unos 770 millones USD, mientras que los ETFs de Ethereum atrajeron 175 millones USD. Los datos en cadena muestran una mejora en la demanda al contado y menor venta de tenedores de largo plazo, aunque los mercados de opciones se mantienen cautelosos. Según la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, Trump tomará una decisión sobre el próximo presidente de la Reserva Federal en las próximas semanas y busca menores costos en el servicio de la deuda de tarjetas de crédito ofrecida por las compañías estadounidenses.

Fuente: xStation5

