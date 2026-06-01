Resumen Premercado: Futuros del S&P 500 alcanzan nuevos máximos por optimismo en IA

Los futuros de renta variable muestran ligeras ganancias en la apertura, mientras los precios del crudo retoman su tendencia alcista impulsados por el aumento de las tensiones en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Según informó el New York Times, la administración Trump habría endurecido sus condiciones dentro del marco de paz, en tanto que la agencia iraní Tasnim señaló que Teherán podría presentar modificaciones al memorando de entendimiento. En este contexto, el WTI superó brevemente el umbral de los 90 dólares por barril, aunque un acuerdo definitivo sigue siendo incierto.

En los mercados de Asia-Pacífico, las bolsas cerraron con firmeza, destacando nuevos máximos históricos tanto en el Nikkei 225 como en el KOSPI, respaldados por la solidez del sector tecnológico. Sin embargo, los índices PMI mixtos de China moderaron el avance regional. En el mercado de renta fija japonesa, los JGB registraron presión, lo que pesó sobre el desempeño de algunos sectores domésticos, aunque los principales índices lograron mantenerse cerca de máximos históricos.

En el mercado cambiario, el índice dólar acompañó la subida del petróleo, mientras el euro se mantuvo relativamente contenido. El USD/JPY avanzó, en tanto que el dólar australiano enfrentó dificultades tras la publicación de los débiles datos PMI de China. De cara a la sesión de hoy, los inversores centrarán su atención en la publicación del ISM manufacturero de Estados Unidos correspondiente a mayo, así como en la actualización de la estimación de crecimiento de la Fed de Atlanta.



Fuente: xStation5

Noticias clave

Geopolítica: Las negociaciones entre EE. UU. e Irán siguen sin resolución tras el endurecimiento de las condiciones propuestas por Trump, mientras Irán evalúa presentar sus propios cambios al borrador del MOU. La situación escaló militarmente con ataques de EE. UU. sobre radares iraníes y una respuesta del IRGC contra la base aérea de origen. El secretario Bessent resumió el panorama en tres escenarios posibles: acuerdo, no acuerdo o acción cinética, mientras la reunión en la Sala de Situación del viernes concluyó sin decisiones definitivas.

Aranceles: China endurecerá desde el 1 de julio la supervisión de inversiones salientes en tecnologías seleccionadas, y advirtió que responderá con firmeza si la UE avanza con nuevas medidas comerciales restrictivas.

Divisas: El dólar se mantuvo marginalmente positivo impulsado por el alza del petróleo y las presiones inflacionarias derivadas de la tensión en Oriente Medio. El euro cotizó en rango con retórica agresiva del BCE, la libra logró ligeras ganancias y el yen subió gradualmente junto al crudo, aunque con recorrido limitado ante la ausencia de datos relevantes de Japón.

Bonos: Los bonos a 10 años cedieron terreno presionados por el alza del petróleo, los Bund prolongaron su retroceso ante la retórica restrictiva del BCE , y los JGB se ajustaron a la tendencia global mientras las acciones japonesas alcanzaban niveles récord.

EE. UU.: Powell reafirmó la independencia de la Fed advirtiendo que su credibilidad se vería comprometida ante una destitución política, Waller destacó el potencial de las stablecoins para ampliar el alcance de la política monetaria, y Daly señaló brotes verdes en productividad gracias a la IA sin prever desplazamiento masivo de empleo.

Japón: El Nikkei 225 superó por primera vez el nivel de 67.000 puntos impulsado por la fortaleza tecnológica, permitiendo a SoftBank desplazar a Toyota como la mayor empresa japonesa por capitalización bursátil.

Corea del Sur: El mercado superó en rendimiento a la región, liderado por Samsung Electronics, que subió cerca de un 10% tras conocerse que superó a Micron como principal proveedor mundial de chips de memoria para automóviles.

China: Los índices cerraron mixtos tras datos PMI dispares: el manufacturero oficial quedó por debajo de las previsiones, mientras el no manufacturero sorprendió positivamente al retornar a territorio de expansión. Persisten las fricciones comerciales con la UE y el endurecimiento regulatorio en inversiones tecnológicas.

Petróleo: El crudo abrió al alza con el WTI probando el nivel de 90 USD/barril ante la falta de avances en el acuerdo con Irán. Adicionalmente, la UE estudia una congelación temporal del precio del crudo ruso en el contexto del conflicto en Oriente Medio.

Metales: El oro retrocedió moderadamente en la apertura junto a la plata, aunque ambos metales limitaron sus pérdidas; la plata recuperó terreno para borrar todas sus caídas iniciales, mientras el cobre subió levemente respaldado por el sentimiento de riesgo positivo en la región.

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Análisis US100

La estructura sigue mostrando presión alcista, con una secuencia de máximos y mínimos crecientes que mantiene el sesgo positivo del precio. Actualmente, la cotización se sostiene por encima del nivel de ruptura de los 30.377 puntos, zona que ahora actúa como soporte clave de la estructura. Además, el precio se mantiene sobre su media móvil de largo plazo, mientras el MACD comienza a presentar un cruce alcista, reforzando la continuidad del impulso.

Mientras el precio logre mantenerse sobre los 30.377 puntos, podría extender el movimiento hacia la región de los 30.772 puntos, correspondiente a la siguiente zona de proyección alcista dentro de la estructura actual. En cambio, una pérdida de este soporte sería una señal de debilitamiento y podría abrir espacio para una corrección hacia la siguiente zona de apoyo relevante, ubicada en torno a los 30.079 puntos.

🔹 Punto Clave: 30.377

🔺 Escenario Alcista: 30.772

🔻 Escenario Bajista: 30.079



Fuente: xStation5

Gráfico del día

El precio del oro mantiene una estructura correctiva tras el giro observado en la zona de los 4.451 puntos. Desde ese nivel, la recuperación lo ha llevado a aproximarse a la resistencia de los 4.585 puntos, donde por ahora el avance comienza a moderarse. Aun así, la estructura sigue sugiriendo un sesgo de recuperación, mientras el precio se mantenga por encima de los niveles técnicos clave.

En este contexto, la referencia principal de soporte se ubica en los 4.453 puntos, nivel que coincide con el retroceso del 61,8% de Fibonacci. Si el precio logra sostenerse sobre esta zona, podría reanudar el movimiento alcista hacia la siguiente resistencia relevante en los 4.724 puntos. En cambio, una pérdida de los 4.453 puntos abriría la puerta a una corrección de mayor amplitud, con un punto pivote de corto plazo en torno a los 4.367 puntos.

🔹 Punto Clave: 4.453

🔺 Escenario Alcista: 4.724

🔻 Escenario Bajista: 4.367



Fuente: xStation5