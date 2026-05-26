Resumen Premercado: Mercados suben mientras se mantiene la esperanza de paz en la guerra

Los mercados cotizan estables tras la reapertura después del festivo en Estados Unidos. Un portavoz del Mando Central estadounidense informó de que las fuerzas de EE.UU. llevaron a cabo el lunes ataques de autodefensa en el sur de Irán, alcanzando objetivos que incluían plataformas de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que presuntamente intentaban colocar minas.

En el plano diplomático, el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que los ataques no comprometen la posibilidad de un acuerdo y que este podría alcanzarse en cuestión de días. En la misma línea, una fuente próxima a las conversaciones entre la delegación iraní de alto nivel y funcionarios en Doha indicó, según Al Jazeera, que la mediación catarí ha permitido cerrar un entendimiento con Estados Unidos sobre los activos financieros congelados de Teherán. En el mercado de materias primas, los futuros del crudo recuperaron parte del terreno perdido tras desplomarse cerca de un 7% en la sesión del lunes.

De cara a la jornada de hoy, la atención se centrará en la publicación de datos macroeconómicos en Estados Unidos, entre ellos el Índice de Manufactura de la Fed de Dallas y la Confianza del Consumidor, ambos correspondientes al mes de mayo.



Fuente: xStation5

Noticias clave:

Geopolítica: El Mando Central de EE.UU. confirmó que sus fuerzas llevaron a cabo ataques de autodefensa el lunes en el sur de Irán contra plataformas de lanzamiento de misiles y embarcaciones que presuntamente intentaban colocar minas, asegurando que las operaciones han concluido por ahora y que se mantiene la restricción del alto el fuego . Se reportaron explosiones en Bandar Abbas y otros puntos del Golfo Pérsico , con versiones contradictorias sobre posibles víctimas. En el plano diplomático, el secretario de Estado Rubio insistió en que los ataques no impiden un acuerdo, alcanzable en cuestión de días, y que el Estrecho de Ormuz se reabrirá de un modo u otro. Según Nikkei , Washington y Teherán negocian un plan para reabrir el estrecho unos 30 días después de un eventual acuerdo, mediante una ventana de limpieza de minas y la prórroga del alto el fuego, sujeto a la aprobación del liderazgo iraní.

Aranceles: México y Estados Unidos retomarán conversaciones comerciales en Ciudad de México los días 27 y 29 de mayo , según el canciller Ebrard . En paralelo, Japón y Mercosur iniciarán negociaciones para un acuerdo de asociación económica, mientras que Canadá avanza en la negociación de un tratado de libre comercio con India .

Divisas: El dólar logró ligeras ganancias tras suavizarse en una sesión de baja liquidez por el festivo, en un contexto marcado por la caída del petróleo y las expectativas de un acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán , si bien los ataques de autodefensa estadounidenses introdujeron cierta cautela.

El EUR/USD careció de demanda ante un escaso flujo de noticias en la eurozona y la preocupación de que las operaciones militares puedan entorpecer las negociaciones diplomáticas.

El GBP/USD cedió parte de sus avances recientes, condicionado por el sentimiento de riesgo y el clima geopolítico , con los participantes del principal centro de negociación de divisas a punto de reincorporarse tras el festivo.

El USD/JPY se movió sin convicción en una jornada de calendario tranquilo y con resistencia en niveles clave.

Bonos: Los futuros estadounidenses a 10 años cedieron parte de los avances previos al encontrar resistencia técnica, presionados por la incertidumbre que generan los ataques sobre Irán de cara a las negociaciones y por la oferta prevista, incluida una subasta de notas a 2 años . Los Bund recortaron parte de las pérdidas recientes, con el petróleo y la geopolítica como principales catalizadores, mientras que los JGB retrocedieron ante la incertidumbre geopolítica y un calendario sin referencias.

Japón: El índice Nikkei 225 retrocedió tras marcar un nuevo récord, en medio de tomas de beneficios y a la espera de los últimos titulares geopolíticos. El vicegobernador del BoJ , Himino , reiteró que el banco seguirá subiendo tipos y ajustando el grado de acomodación monetaria en función de la actividad económica, los precios y las condiciones financieras, advirtiendo que la situación en Oriente Medio podría condicionar tanto las perspectivas como el ritmo de la normalización.

Petróleo: Los futuros del crudo recuperaron parte del terreno perdido tras desplomarse cerca de un 7% el lunes, mientras el mercado valoraba el avance de las negociaciones entre EE.UU. e Irán , descritas por Trump como positivas y reforzadas por un presunto acuerdo sobre los activos financieros congelados de Teherán . No obstante, los precios siguieron lastrados por los ataques de autodefensa estadounidenses en el sur de Irán.

Metales: El oro al contado retrocedió tras sus avances recientes ante unos titulares geopolíticos mixtos, mientras que el cobre devolvió la mayor parte de las ganancias previas en un entorno de deterioro del apetito por el riesgo, al enturbiar los ataques estadounidenses el reciente optimismo sobre un acuerdo de paz.

Acciones: Las acciones de Ferrari NV cayeron tras la presentación de su primer vehículo totalmente eléctrico, el Luce, que recibió críticas decepcionantes.

¿Quieres saber más? Conéctate a nuestro seminario de Análisis Intraday

Análisis US100

El precio ha logrado consolidarse sobre la zona de los 29.795 puntos, nivel que coincide con una referencia técnica relevante y con el apoyo de su media móvil. Desde allí, ha mostrado una estructura de recuperación que busca afirmarse por encima de las medias móviles, mientras el MACD comienza a entrar en terreno positivo, señal que refuerza una mejora en el impulso de corto plazo. En este contexto, los 29.795 puntos se mantienen como el soporte clave de la estructura.

Mientras el precio se sostenga sobre este nivel, podría extender el movimiento alcista hacia los 30.249 puntos, zona correspondiente a la extensión del 50% de Fibonacci del impulso más reciente. En cambio, una consolidación por debajo de los 29.795 puntos abriría la puerta a una continuidad del ajuste, con un siguiente soporte relevante en torno a los 29.437 puntos.

🔹 Punto Clave: 29.795

🔺 Escenario Alcista: 30.249

🔻 Escenario Bajista: 29.437



Fuente: xStation5

Gráfico del día

El oro no ha logrado sostener la estructura de giro en un contexto todavía marcado por la incertidumbre geopolítica. Tras alcanzar la resistencia de los 4.589, el precio mostró un rechazo desde esa zona y volvió a situarse por debajo de sus medias móviles, lo que mantiene a este nivel como la principal referencia de corto plazo para la evolución del movimiento.

Si el precio continúa consolidado por debajo de los 4.589, podría reanudarse la presión bajista con objetivo en el pivote de los 4.451. Una pérdida de ese soporte abriría espacio para una caída adicional hacia la región de los 4.389, correspondiente al retroceso del 61,8% de Fibonacci. En cambio, una superación sostenida de los 4.589 podría habilitar una extensión del movimiento correctivo hacia la zona de los 4.724.

🔹 Punto Clave: 4.589

🔺 Escenario Alcista: 4.724

🔻 Escenario Bajista: 4.451 - 4.389



Fuente: xStation5