Reversión del repunte de dólar en Colombia: se enfría la prima por Venezuela y el foco pasa a EE. UU.

En técnico, hay rechazo en 3.870 y corrección hacia 3.785 , con SMA200 cerca de 3.809 como techo dinámico; soportes en 3.756 y 3.689 , resistencias en 3.870 y 3.915 .

Un ISM manufacturero más débil en Estados Unidos presiona al billete verde y cambia el driver desde geopolítica regional hacia datos y tasas de la Fed , con el mercado descontando dos recortes frente a uno en la proyección oficial.

El dólar en Colombia cae 0,8% y revierte el repunte hacia 3.800 tras la captura de Maduro , con el mercado recortando la prima geopolítica y dejando a USDCOP más expuesto a flujos externos.

El dólar en Colombia baja 0,8% en la sesión y revierte el repunte inicial que lo llevó a aproximarse a 3.800 luego de la captura de Maduro, un evento que elevó momentáneamente la demanda por dólares como activo defensivo y contagió a monedas sensibles al riesgo regional. Con el correr de las horas, el mercado fue recortando esa prima geopolítica y el tipo de cambio comenzó a corregir, en una jornada sin publicaciones macroeconómicas en Colombia, lo que deja a USDCOP más expuesto a flujos externos y a la lectura global del dólar.

Estados Unidos cambia el tono

El giro de tono también se alimentó desde Estados Unidos, donde un ISM manufacturero más débil de lo esperado reforzó señales de enfriamiento y presionó al billete verde, quitándole soporte al impulso inicial. Hacia adelante, la atención se concentra en una batería de datos estadounidenses esta semana, con JOLTS, ADP, el reporte de empleo del viernes y la confianza de Michigan como referencias clave para calibrar crecimiento y trayectoria de tasas, un punto especialmente sensible porque el mercado sigue descontando dos recortes de la Fed este año pese a que la proyección oficial apunta a uno.

Ruido político regional

En ese frente, el cruce entre Trump y Gustavo Petro volvió a subir la prima de incertidumbre para activos colombianos. Trump elevó el tono al sugerir que una operación similar a la de Venezuela en Colombia le parecía una opción, además de insistir en acusaciones vinculadas al narcotráfico, un lenguaje que el mercado interpreta como aumento del riesgo de fricción diplomática, presión política y eventuales condicionamientos en seguridad y comercio. Petro respondió con dureza, defendiendo su legitimidad, rechazando las acusaciones y llevando el mensaje a una clave de soberanía, una escalada retórica que no necesariamente se traduce en medidas inmediatas, pero sí agrega volatilidad y mantiene a Colombia más expuesta a titulares, sobre todo en un contexto donde la percepción de riesgo regional ya venía sensible.

En paralelo, el ruido político regional sigue latente, con cruces entre Donald Trump y el presidente Gustavo Petro elevando la incertidumbre de titulares, aunque en la rueda de hoy el precio sugiere que el factor dominante pasó desde la geopolítica hacia datos y tasas en Estados Unidos.

Análisis técnico del dólar en Colombia

En el análisis técnico, el gráfico intradía muestra un rechazo claro en 3.870 y una corrección hacia 3.785, con el precio oscilando bajo la SMA200 cerca de 3.809, que opera como techo dinámico de corto plazo. Mientras USDCOP no recupere con claridad la franja 3.805 a 3.810, el sesgo favorece un dólar más pesado y un posible test de 3.756 como soporte, nivel que si se pierde abre espacio hacia 3.689.

Al alza, una reconquista de 3.810 devolvería tracción para reintentar 3.870 y luego 3.915, con un RSI alrededor de 46 que sugiere un mercado sin sobreventa, todavía con margen para extender el ajuste si el dólar global sigue debilitándose.

