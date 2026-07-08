S&P 500 cae 1% antes de las minutas del FOMC

La situación en Wall Street antes de la publicación de las minutas de la reunión del FOMC de junio es extremadamente tensa. El US500 pierde alrededor de un 1%, mientras que los inversionistas vuelven a inquietarse por el regreso de los temores inflacionarios, impulsados principalmente por el fuerte repunte de los precios del petróleo tras la escalada de la situación en Medio Oriente. Además, un estudio reciente de la Fed de Nueva York muestra que casi la mitad de las empresas afectadas por los aranceles aún planean realizar nuevas alzas de precios.

¿Profundizarán las minutas la actual liquidación? Todo dependerá de si un mayor número de miembros de la Fed considera que los riesgos inflacionarios siguen aumentando y realmente ve posibilidades de volver a subir las tasas de interés.

División en el Dot Plot: un empate de tono restrictivo

La reunión de junio concluyó con una decisión unánime de mantener las tasas de interés en el 3,75%, pero el Dot Plot reveló una profunda división dentro de la Reserva Federal:

9 de los 18 miembros optaron por al menos una subida de tasas este año si la inflación permanece por encima del 2%.

8 miembros prefirieron mantener las tasas sin cambios y solo 1 proyectó un recorte.

El propio Kevin Warsh no presentó su proyección, lo que incrementa aún más el misterio en torno a su verdadera postura.

Las minutas mostrarán cuán firme era la determinación del grupo que exige un mayor endurecimiento monetario y si la lucha contra la inflación, tras cinco años por encima del objetivo, eclipsó por completo las preocupaciones sobre el mercado laboral.

El gráfico muestra la distribución de las expectativas de tasas de interés entre los miembros del FOMC.

La mitad de los miembros del FOMC espera una subida de tasas este año y la otra mitad no. Todo dependerá del comportamiento de la inflación y de la economía. Fuente: Bloomberg Finance LP

El efecto Warsh: menos palabras, más volatilidad

El nuevo presidente de la Fed procedió inmediatamente a una reforma radical de la comunicación del banco central. Redujo el comunicado de junio de más de 300 palabras a apenas unas 130, abandonando por completo la tradicional orientación futura (forward guidance). Esto podría significar que los bancos centrales dependerán menos de los datos que vayan llegando y más de las proyecciones, haciendo que las decisiones sobre cambios en la política monetaria sean más frecuentes y difíciles de anticipar.

Sin embargo, James Bullard advirtió que este nuevo estilo, similar al de la era de Alan Greenspan, podría aumentar la volatilidad en los mercados. Existe un riesgo importante de que las minutas de hoy sean más breves y mucho menos detalladas de lo habitual. Para un mercado nervioso, la falta de señales claras constituye el escenario ideal para una nueva salida de los activos de riesgo.

¿Profundizarán las minutas las caídas del mercado bursátil?

La clave para evaluar la situación radica en la diferencia temporal. Las minutas de hoy reflejan el estado de ánimo del comité a mediados de junio, cuando las preocupaciones por una inflación persistente, impulsada entre otros factores por las tensiones con Irán y el aumento de los precios de la energía, alcanzaban su punto más alto.

¿Qué ocurrió después?

Sintra trajo alivio: La semana pasada, durante el simposio del BCE en Sintra , Kevin Warsh moderó su discurso, afirmando que los riesgos inflacionarios habían disminuido recientemente. John Williams , de la Fed de Nueva York , expresó una visión similar.

La semana pasada, durante el simposio del en , moderó su discurso, afirmando que los riesgos inflacionarios habían disminuido recientemente. , de la , expresó una visión similar. Posicionamiento del mercado: Los operadores de opciones comenzaron incluso a apostar que el mercado estaba descontando un escenario demasiado restrictivo y que las expectativas de nuevas subidas de tasas eran exageradas.

Los operadores de opciones comenzaron incluso a apostar que el mercado estaba descontando un escenario demasiado restrictivo y que las expectativas de nuevas subidas de tasas eran exageradas. Regresa la escalada en Medio Oriente: Donald Trump afirma que el alto el fuego ya no está vigente y anuncia nuevos ataques contra Irán, impulsando el precio del petróleo hasta niveles cercanos a los 80 dólares por barril.

Wall Street ya enfrenta fuertes pérdidas debido al renovado temor por la inflación, y el tono restrictivo reflejado en unas minutas correspondientes a mediados de junio podría encontrar un terreno muy favorable y profundizar las caídas. El mercado tendría una confirmación clara de que la Fed estuvo cerca de subir las tasas y, si el petróleo continúa repuntando, la posibilidad de una subida en septiembre podría volver a ganar fuerza, aunque ello implicaría una decisión no deseada por Donald Trump antes de las elecciones de mitad de mandato.

La esperanza para los inversionistas alcistas es que las minutas muestren un comité más equilibrado y dispuesto a alcanzar consensos, lo que podría aliviar la presión sobre el mercado de tasas y ofrecer un respiro a las acciones. Sin duda, la ausencia de un ataque contra Irán durante esta noche o la madrugada también podría contribuir a mejorar el sentimiento del mercado.

Sin embargo, el US500 pierde más de un 1% y registra sus niveles más bajos desde el 29 de junio, perforando la zona de los 7.500 puntos y el retroceso del 38,2% de Fibonacci del último movimiento alcista. Si las minutas confirman la fortaleza del ala más restrictiva de la Fed, un regreso hacia los 7.400 puntos será posible. Por el contrario, si el documento resulta más equilibrado y Estados Unidos no ataca Irán, el índice podría recuperar los 7.500 puntos y entregar una señal clara de continuidad de la tendencia alcista.



Fuente: xStation5