El S&P 500 se mantiene cerca de sus máximos históricos a pocas horas de que la compañía más importante del mundo publique sus resultados.
Futuros, ponderación y nivel récord
Los futuros del S&P 500 suben aproximadamente un 0,1% antes de los resultados financieros de Nvidia, una empresa clave para todo el mercado bursátil estadounidense. Aunque el movimiento en el S&P 500 es menor, el índice cotiza cerca de niveles récord, con potencial para alcanzar su cierre más alto de la historia. Actualmente, la capitalización de mercado de Nvidia ronda los 4,4 billones de dólares, lo que le otorga una ponderación del 8,1% en el índice S&P 500.
Las expectativas del mercado son altas, aunque moderadas debido a los obstáculos relacionados con las restricciones de exportación a China. Sin embargo, los resultados de la compañía influirán no solo en el precio de su propia acción, sino también en el desempeño de los índices globales, ya que Nvidia es la empresa más grande y, posiblemente, la más importante del mundo en este momento.
Volatilidad implícita y efecto en índices
La cotización de opciones sugiere un movimiento potencial del 6% en cualquier dirección para la acción durante la próxima sesión de negociación. Esta volatilidad también se reflejará en los futuros de S&P 500 y Nasdaq 100 inmediatamente después de la publicación de resultados, tras el cierre de la sesión de contado en Wall Street.
IA como motor y posicionamiento del mercado
Según los participantes del mercado, el aumento en la valoración de Nvidia es el resultado de la imparable demanda de hardware de inteligencia artificial. Se proyecta que las ventas de la compañía crezcan más de un 50% interanual. El mercado está posicionado para unos sólidos resultados, y el aumento paralelo en los contratos de futuros refleja expectativas de un crecimiento dinámico sostenido por parte del líder de la industria de chips.
Además, los inversores prestarán especial atención a los comentarios del CEO Jensen Huang respecto a China, ya que una serie de limitaciones a la exportación podría afectar las perspectivas de demanda futura en esa región.
Precio actual, niveles técnicos y proyecciones
Nvidia sube poco menos de un 0,2% hoy y, al igual que el S&P 500, cotiza cerca de sus máximos históricos. El S&P 500 se sitúa ligeramente por debajo del nivel de 6.500 puntos. El soporte más cercano se encuentra en torno al límite inferior del canal alcista junto con la media móvil simple de 25 periodos (SMA25).
Muchas instituciones financieras pronostican que el S&P 500 alcanzará los 6.600 puntos este año, lo que implicaría un movimiento de apenas un 1,6% desde el nivel actual.
