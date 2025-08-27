Leer más

🔝S&P 500 cerca del récord antes de Nvidia

13:57 27 de agosto de 2025

El S&P 500 se mantiene cerca de sus máximos históricos a pocas horas de que la compañía más importante del mundo publique sus resultados.

Futuros, ponderación y nivel récord

Calle wall street con la bandera de eeuu al fondo

Los futuros del S&P 500 suben aproximadamente un 0,1% antes de los resultados financieros de Nvidia, una empresa clave para todo el mercado bursátil estadounidense. Aunque el movimiento en el S&P 500 es menor, el índice cotiza cerca de niveles récord, con potencial para alcanzar su cierre más alto de la historia. Actualmente, la capitalización de mercado de Nvidia ronda los 4,4 billones de dólares, lo que le otorga una ponderación del 8,1% en el índice S&P 500.

Las expectativas del mercado son altas, aunque moderadas debido a los obstáculos relacionados con las restricciones de exportación a China. Sin embargo, los resultados de la compañía influirán no solo en el precio de su propia acción, sino también en el desempeño de los índices globales, ya que Nvidia es la empresa más grande y, posiblemente, la más importante del mundo en este momento.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Volatilidad implícita y efecto en índices

La cotización de opciones sugiere un movimiento potencial del 6% en cualquier dirección para la acción durante la próxima sesión de negociación. Esta volatilidad también se reflejará en los futuros de S&P 500 y Nasdaq 100 inmediatamente después de la publicación de resultados, tras el cierre de la sesión de contado en Wall Street.

IA como motor y posicionamiento del mercado

Edificio con la logo de Nvidia

Según los participantes del mercado, el aumento en la valoración de Nvidia es el resultado de la imparable demanda de hardware de inteligencia artificial. Se proyecta que las ventas de la compañía crezcan más de un 50% interanual. El mercado está posicionado para unos sólidos resultados, y el aumento paralelo en los contratos de futuros refleja expectativas de un crecimiento dinámico sostenido por parte del líder de la industria de chips.

Además, los inversores prestarán especial atención a los comentarios del CEO Jensen Huang respecto a China, ya que una serie de limitaciones a la exportación podría afectar las perspectivas de demanda futura en esa región.

Precio actual, niveles técnicos y proyecciones

Nvidia sube poco menos de un 0,2% hoy y, al igual que el S&P 500, cotiza cerca de sus máximos históricos. El S&P 500 se sitúa ligeramente por debajo del nivel de 6.500 puntos. El soporte más cercano se encuentra en torno al límite inferior del canal alcista junto con la media móvil simple de 25 periodos (SMA25).

Muchas instituciones financieras pronostican que el S&P 500 alcanzará los 6.600 puntos este año, lo que implicaría un movimiento de apenas un 1,6% desde el nivel actual.

Grafico de precios del S&P 500

 

_________

 

📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí: 

 

 

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

12.09.2025
20:49

Sentimiento mixto en Wall Street antes de las decisiones cruciales de la Fed 💡

El sentimiento en Wall Street está fuertemente dividido. Por un lado, el Nasdaq 100 sube un 0,4% y el S&P 500 avanza un 0,05%, mientras...

 19:04

Dólar hoy: el peso mexicano se mantiene estable en medio de cautela global

El dólar en México anota un avance intradía del 0,1%, con el tipo de cambio fluctuando entre un mínimo de 18.45 y un máximo...

 18:24

Las acciones de Pfizer y Moderna caen tras reportes en The Washington Post 📉

De acuerdo con The Washington Post, la administración Trump planea vincular las vacunas contra la COVID-19 con 25 muertes infantiles, lo que ha...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.