Acción de la semana – Lam Research Corp (16.10.2025)

En una era donde la inteligencia artificial (IA) plantea nuevos retos técnicos para los fabricantes de chips, Lam Research no solo provee las herramientas necesarias, sino que también contribuye a definir la dirección del cambio. Sus soluciones tecnológicas son fundamentales para gigantes como TSMC, Samsung y Micron, y el aumento de las inversiones en litografía avanzada y empaquetado de chips le ofrece un potencial de crecimiento enorme.

En este artículo, exploramos la posición de Lam Research en la cadena de suministro de semiconductores, analizamos su desempeño financiero y evaluamos si su valoración actual refleja su verdadero potencial de mercado.

Productos y tecnologías de Lam Research – El corazón invisible del mundo de los chips

Aunque Lam Research rara vez aparece en los titulares de los medios tecnológicos, ningún chip moderno podría fabricarse sin sus equipos. La compañía suministra sistemas avanzados para la fabricación de semiconductores, abarcando desde la formación de estructuras de transistores hasta la limpieza final de las obleas. Estas etapas son críticas para determinar el rendimiento, la densidad y la eficiencia energética de los chips.

Grabado (Etching): precisión esculpida en silicio

El grabado es una fase clave en la fabricación de chips, ya que permite "esculpir" con precisión patrones microscópicos en las capas de material sobre una oblea de silicio. Lam es líder en tecnologías de grabado para memoria 3D NAND y arquitecturas de transistores avanzadas.

Depósito de películas delgadas (CVD y ALD)

Lam ofrece sistemas para aplicar capas ultra delgadas de material semiconductor mediante Deposición Química de Vapor (CVD) y Deposición de Capa Atómica (ALD). Estos procesos permiten crear recubrimientos precisos y uniformes, esenciales para el rendimiento de los transistores y dispositivos de memoria.

Limpieza de obleas

Tras cada etapa de litografía y grabado, es imprescindible limpiar las obleas de residuos químicos, fotoresistentes y partículas. Lam proporciona sistemas de limpieza avanzados que reducen los defectos y mejoran el rendimiento de producción.

En plena era de la inteligencia artificial y el procesamiento masivo de datos, los fabricantes de chips deben adoptar procesos de fabricación cada vez más sofisticados. Ante la demanda creciente de mayor densidad, eficiencia energética y velocidad de transmisión, los enfoques tradicionales ya no bastan. Aquí es donde entra Lam Research: uno de los pocos proveedores que ofrece soluciones integrales para la producción de chips de IA, memoria HBM (High Bandwidth Memory) y empaquetado avanzado de semiconductores.

Sin embargo, Lam Research no es solo un proveedor de hardware; es un socio tecnológico que codiseña estándares de producción junto a los principales actores de la industria. Gracias a su profundo conocimiento y su estrecha integración con los procesos de sus clientes, Lam contribuye a dar forma a nuevas generaciones de dispositivos semiconductores. En un entorno donde cada nanómetro cuenta, Lam ofrece soluciones precisas y esenciales para el avance del sector.

Análisis financiero

En los últimos años, Lam Research ha reforzado de forma constante su posición en el mercado, como lo demuestran sus ingresos crecientes y su buen desempeño operativo. Pese a una caída temporal en el tercer trimestre de 2023—debido principalmente a desaceleraciones en la cadena de suministro y reducciones temporales de inversión de algunos clientes—la compañía se recuperó rápidamente, mostrando varios trimestres consecutivos de crecimiento en ingresos y EBITDA.

En los trimestres recientes, el segmento de Customer Support-Related & Other ha mantenido ingresos estables, proporcionando una base financiera sólida y un alto nivel de soporte al cliente. Aunque menos dinámico, este segmento representa una parte importante del ingreso total.

Por otro lado, el segmento de Sistemas, centrado en soluciones tecnológicas avanzadas, ha mostrado una tendencia de crecimiento clara. Tras una leve contracción a finales de 2023, los ingresos se recuperaron rápidamente y continúan creciendo, reflejando una fuerte demanda por tecnologías de fabricación de chips modernas, especialmente en memoria y soluciones innovadoras.

Presencia geográfica

Lam Research mantiene una sólida presencia internacional, de donde proviene la mayor parte de sus ingresos. Sus mercados clave incluyen Corea del Sur, China, Japón y Taiwán, donde se concentran los mayores flujos de ingresos. Aunque Estados Unidos representa una porción menor de las ventas, su participación está creciendo, lo que indica una mayor relevancia en su mercado doméstico. El mercado europeo es el más pequeño, pero permanece estable.

La combinación de ingresos estables por soporte al cliente, crecimiento dinámico del segmento de sistemas y una presencia geográfica diversificada y sólida proporciona a Lam Research una base firme para expandirse globalmente en el mercado de semiconductores.

Márgenes y rentabilidad

Uno de los aspectos más relevantes del rendimiento de Lam Research es su margen bruto alto y estable, que ronda el 34 %. En un sector como el de tecnología avanzada de semiconductores, mantener un margen elevado es fundamental por varias razones:

Ventaja competitiva: Lam Research ofrece soluciones únicas y complejas que cumplen con las crecientes exigencias de los clientes y se valoran como productos de alto nivel. Eficiencia de producción y control de costos: aspectos esenciales en una industria intensiva en capital para seguir siendo rentable e innovadora. Capacidad de inversión: una rentabilidad elevada permite invertir en I+D y expandirse hacia nuevos segmentos como equipos para chips de IA y memoria avanzada.

Este margen también actúa como amortiguador ante disrupciones temporales, como fluctuaciones en los precios de materias primas o desaceleraciones económicas, asegurando la estabilidad financiera y la ejecución de estrategias a largo plazo. En comparación con otras empresas del sector, Lam mantiene uno de los márgenes más altos, lo que resalta su posición fuerte en el mercado y su capacidad para generar valor.

Los beneficios netos y los márgenes operativos también han mejorado de forma sostenida, reflejando una condición financiera saludable y una rentabilidad creciente. Además, Lam Research genera retornos sobre el capital invertido (ROIC) que superan ampliamente su costo de capital (WACC), lo que significa que está generando valor real para los accionistas.

Cabe destacar que las acciones de Lam Research prácticamente se han duplicado en lo que va del año, reflejando una creciente confianza del mercado en las perspectivas de la empresa. Un PER (~34) elevado indica expectativas de crecimiento sostenido, aunque se prevé que esta relación disminuya considerablemente el próximo año gracias al fuerte crecimiento de los beneficios. Este escenario sugiere que el crecimiento de Lam no solo es rápido, sino sostenible, basado en fundamentos financieros sólidos.

Estos resultados no son casualidad. La demanda de tecnologías avanzadas de semiconductores, impulsada por la IA, la computación de alto rendimiento y la próxima generación de memorias HBM, crea condiciones ideales para el desarrollo continuo de Lam Research. La compañía está bien posicionada para satisfacer las crecientes necesidades del sector, proporcionando soluciones precisas para la producción de chips y el empaquetado avanzado.

Pronósticos de ingresos y perspectivas de mercado

El auge de la inteligencia artificial no muestra señales de desaceleración—por el contrario, se acelera cada trimestre. La necesidad creciente de procesamiento generativo y aprendizaje automático está impulsando inversiones masivas en nuevos centros de datos, que podrían superar el billón de dólares en la próxima década. Esta expansión representa una gran oportunidad de crecimiento para proveedores de tecnología avanzada como Lam Research.

Además, cada vez más empresas automatizan procesos informáticos con soluciones basadas en IA. Estas tendencias se están convirtiendo en los motores clave del sector tecnológico, elevando la demanda de equipos de producción modernos y soluciones tecnológicas integrales. Todo ello genera una base sólida para el crecimiento continuo de Lam Research.

Dado este entorno favorable, veamos las proyecciones de ingresos de Lam Research en tres escenarios de mercado: base, optimista y conservador.

En todos los escenarios , los primeros años del pronóstico muestran un crecimiento dinámico , impulsado por la inversión en infraestructura de IA y expansión de centros de datos. El crecimiento se mantiene fuerte hasta aproximadamente 2027 , y luego se desacelera gradualmente, reflejando la saturación del mercado y el aumento de la competencia.

El escenario base asume un crecimiento estable, con Lam aprovechando eficazmente la demanda creciente por tecnologías avanzadas. Aunque el ritmo se modera tras 2027, Lam sigue escalando e incrementando sus ingresos, demostrando su resiliencia en el mercado .

En el escenario optimista , el crecimiento es aún mayor, impulsado por una expansión exitosa e innovación, atrayendo nuevos clientes y fortaleciendo alianzas clave. Esto permite a Lam mantener una alta inercia de crecimiento incluso a largo plazo .

El escenario conservador prevé que, tras una fase inicial de crecimiento, el ritmo disminuye debido a una menor inversión y mayor competencia. Sin embargo, Lam sigue creciendo, demostrando la resistencia de su modelo de negocio incluso bajo condiciones más desafiantes.

Resumen de valoración

A continuación, se presenta una valoración por flujo de caja descontado (DCF) de Lam Research. Cabe aclarar que este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento de inversión ni una valoración precisa.

Lam Research Corp es uno de los actores clave en la industria de semiconductores, ofreciendo soluciones avanzadas para fabricantes de chips e infraestructura de centros de datos. Se beneficia de una demanda creciente impulsada por la revolución de la IA y la automatización de procesos TI, lo que genera una base sólida para su crecimiento sostenido.

La valoración se basa en el escenario base de ingresos y proyecciones financieras, con un WACC del 10 % y una tasa de crecimiento terminal conservadora del 2 %. Los parámetros financieros se derivan de datos promedio de los últimos años, ofreciendo una visión realista.

Vale destacar que los recortes anticipados de tasas de interés en EE. UU. podrían reducir el costo de capital, aumentando el atractivo de invertir en la empresa. Sin embargo, la valoración sigue siendo prudente, incorporando riesgos de mercado y competencia.

Resumen gráfico

Fuente: xStation

Un análisis del gráfico bursátil muestra claramente que las acciones de Lam Research se encuentran en una fuerte tendencia alcista, respaldadas por fundamentos sólidos e interés creciente de los inversores en el sector de IA.

