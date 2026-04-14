S&P 500 intenta consolidar al alza tras mejora de amplitud y resiliencia pese a tensiones geopolíticas

El mercado estadounidense empieza a mostrar señales de cambio de tono que, aunque todavía incipientes, resultan cada vez más difíciles de ignorar. Este tipo de transiciones no suele venir acompañado de giros bruscos ni de señales evidentes, sino que se construye de forma progresiva, a medida que el precio comienza a reaccionar de forma distinta ante los mismos estímulos. En las últimas sesiones, el S&P 500 ha empezado a absorber mejor las noticias negativas, ha recuperado niveles donde antes encontraba presión vendedora y, sobre todo, ha logrado sostener zonas técnicas que hace apenas unos días parecían difíciles de mantener.

El trasfondo sigue siendo complejo y continúa dominado por factores que, hasta hace poco, provocaban reacciones mucho más agresivas en los activos de riesgo. La evolución del conflicto en Oriente Medio mantiene al mercado en una situación de vigilancia constante, mientras que la retórica política en Estados Unidos ha vuelto a demostrar su capacidad para generar movimientos simultáneos en petróleo, tasas, dólar y renta variable. A pesar de ese flujo constante de titulares, el comportamiento del mercado ha cambiado de forma notable, dejando atrás la dinámica de pánico inmediato ante cada noticia y mostrando una mayor capacidad de digestión del riesgo.

Desde el punto de vista técnico, el movimiento reciente también aporta información relevante. La superación de la zona de 6.876 puntos en el S&P 500 ha supuesto algo más que un simple rebote puntual, ya que se trataba de una referencia que venía actuando como barrera dentro del proceso de reconstrucción alcista. Lo que ahora marca la diferencia es la capacidad del índice para mantenerse por encima de ese nivel, ya que la consolidación es el elemento que realmente valida cualquier ruptura. Mientras el precio continúe respetando la zona de control de muy corto plazo, situada en torno a los 6.918 puntos, el sesgo inmediato sigue favoreciendo la continuidad del movimiento al alza.

Más allá del comportamiento del índice, la mejora en la estructura interna del mercado refuerza este cambio de percepción. En el Nasdaq 100, el porcentaje de valores cotizando por encima de su media móvil de 10 días ha pasado de niveles inferiores al 30% a superar el 70% en apenas cinco sesiones, un movimiento que históricamente se asocia a fases de reversión tras tramos de corrección intensa. Este tipo de impulsos en amplitud no aparecen con frecuencia y, cuando lo hacen, suelen coincidir con momentos en los que el mercado empieza a dejar atrás la fase más destructiva del ajuste. Las estadísticas históricas respaldan esta lectura, con una tasa de acierto cercana al 80% a doce meses en episodios comparables.

La mejora en amplitud tampoco se limita al sector tecnológico. Tanto el S&P 500 como el Dow Jones han mostrado avances similares en sus indicadores internos de corto plazo, lo que sugiere que el apetito por riesgo comienza a extenderse de forma más homogénea. Este tipo de comportamiento reduce la dependencia de unos pocos valores de gran capitalización y suele ser una condición necesaria para que los movimientos alcistas ganen consistencia.

En paralelo, el comportamiento del VIX aporta una lectura interesante sobre el posicionamiento del mercado. La reciente superación de la zona de 30, que tradicionalmente refleja episodios de tensión elevada, ha coincidido en el pasado con puntos de entrada más favorables en horizontes de medio plazo. A lo largo de las últimas décadas, estos niveles de miedo han tendido a preceder periodos de rentabilidad positiva en el S&P 500, con retornos medios relevantes en los meses posteriores, aunque acompañados de una elevada dispersión en los resultados.

Todo este conjunto de señales encaja con la evolución reciente del mercado. El S&P 500 ha sido capaz de extender su recuperación incluso en un entorno marcado por decisiones como el bloqueo estadounidense a puertos iraníes, la volatilidad persistente del petróleo y un marco macroeconómico que sigue lejos de ser cómodo. La recuperación de niveles previos al estallido del conflicto, junto con el liderazgo del sector tecnológico —especialmente software—, refuerza la idea de que el mercado vuelve a mirar hacia crecimiento y no únicamente hacia activos defensivos.

El petróleo continúa siendo el principal canal de transmisión entre el riesgo geopolítico y la inflación, lo que lo convierte en una variable determinante para interpretar el calendario macro de la semana. En este sentido, el dato de inflación de producción (IPP) de marzo adquiere especial relevancia, con expectativas de aceleración hacia el 4,0% interanual tanto en la lectura general como en la subyacente. Las señales adelantadas, como el repunte en los índices de precios pagados del ISM, apuntan a que las presiones podrían mantenerse en el corto plazo.

A lo largo de los próximos días también se publicarán datos de producción industrial y encuestas regionales de la Reserva Federal, que permitirán evaluar hasta qué punto la actividad económica mantiene su resistencia en este entorno. El mercado laboral, por su parte, continúa mostrando cierta solidez, con solicitudes de subsidio por desempleo en niveles relativamente contenidos, lo que reduce la probabilidad de un deterioro rápido de la actividad.

La comunicación de la Reserva Federal será otro de los elementos a seguir de cerca, con múltiples intervenciones previstas antes del inicio del periodo de silencio. El tono de estos mensajes puede condicionar el recorrido del mercado, especialmente si se mantiene el foco en los riesgos inflacionarios asociados al encarecimiento de la energía o si, por el contrario, se transmite mayor confianza en la naturaleza transitoria de estas presiones.

En este escenario, la reciente pérdida de fuerza del dólar ha contribuido a aliviar parte de la presión sobre los activos de riesgo, un movimiento que suele interpretarse como una reducción en la probabilidad asignada a escenarios más extremos por parte de los inversores.

El contexto actual del S&P 500 resulta especialmente interesante porque combina varios factores que no suelen aparecer de forma simultánea: mejora en el comportamiento del precio, fortalecimiento de la amplitud, mayor capacidad del mercado para absorber noticias negativas y antecedentes estadísticos que favorecen escenarios de recuperación tras episodios de tensión elevada.

De cara al corto plazo, la atención se centra en la capacidad del índice para mantener los niveles recientemente recuperados. Mientras el S&P 500 consolide por encima de la zona de 6.876 puntos y respete la referencia de 6.918 como soporte inmediato, el escenario de continuidad alcista se mantiene vigente. A partir de aquí, el mercado entra en una fase donde la consistencia será determinante, ya que la validación del movimiento pasa por la capacidad de sostener avances en un entorno que sigue condicionado por factores macro y geopolíticos.

_______

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.