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11:12 · 1 de abril de 2026

Sector tabacalero bajo presión, mientras que Philip Morris cae tras acción de la FDA

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En la apertura de la sesión del martes en Wall Street, el sector tabacalero se posiciona entre los de peor desempeño en todo el mercado accionario. El líder...

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**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

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