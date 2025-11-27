Sesión plana en Europa por festivo en EE. UU.

- DAX (Alemania 40), SMI (Suiza 20), IBEX 35 (España 35) y FTSE 100 (Reino Unido 100): variaciones inferiores al 0,1%. AEX (Países Bajos 25) cae 0,4%. WIG20 (Polonia 20) baja más del 0,3%.
- El Día de Acción de Gracias en Estados Unidos ha reducido de forma significativa la actividad en los mercados financieros. Las bolsas estadounidenses no operan hoy y los principales índices permanecen inactivos. Los movimientos en los futuros son mínimos, con variaciones inferiores al 0,1%.
La ausencia de inversores y capital estadounidense también afecta a Europa, donde la sesión presenta baja volatilidad y menor volumen.
Los contratos sobre los principales índices europeos se mueven así: DAX (Alemania 40), SMI (Suiza 20), IBEX 35 (España 35) y FTSE 100 (Reino Unido 100): variaciones inferiores al 0,1%. AEX (Países Bajos 25) cae 0,4%. WIG20 (Polonia 20) baja más del 0,3%.
Durante la sesión europea, destacó Puma, ya que el mercado descuenta rumores de una posible adquisición por parte de un conglomerado chino. La acción sube más del 10%.
Los inversores europeos recibieron hoy un conjunto de datos macroeconómicos relevantes. El consumidor y la industria de la Eurozona siguen mostrando cautela, con nuevas caídas en los indicadores de confianza —más negativas de lo esperado—. El sector servicios muestra un mejor desempeño, creciendo y superando las previsiones.
El BCE publicó las minutas de su última reunión. La entidad subrayó su apertura a distintas opciones de política y su dependencia de los datos. Las perspectivas de inflación se mantienen sin cambios; la incertidumbre sigue elevada, aunque contenida. El Consejo señala que el ciclo de alzas de tasas probablemente ha finalizado.
En materias primas, los movimientos son limitados. El petróleo registra un leve repunte del 0,7%, mientras algunos metales industriales retroceden.
En el mercado de divisas, destacan los pares dólar neozelandés a dólar estadounidense y dólar australiano a dólar estadounidense. La divergencia en política monetaria entre los bancos centrales de Australia y Nueva Zelanda frente a una Fed más dovish favorece a las divisas locales.
- Día excepcionalmente tranquilo en criptomonedas. La falta de sesión en EE. UU. reduce la volatilidad: Bitcoin sube cerca del 1,5%, mientras Ethereum avanza alrededor de 0,2%.
