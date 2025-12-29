SoftBank se acerca a comprar DigitalBridge para reforzar su apuesta por centros de datos e IA

Masayoshi Son acelera su estrategia para capturar el auge de la capacidad informática que demanda la inteligencia artificial , mientras Stargate avanza más lento de lo esperado.

El mercado reaccionó con fuerza: las acciones de DigitalBridge llegaron a subir hasta 54% en el premarket en Nueva York.

SoftBank está en conversaciones avanzadas para adquirir DigitalBridge , firma de inversión enfocada en infraestructura digital como centros de datos.

SoftBank Group Corp. está en conversaciones avanzadas para adquirir DigitalBridge Group Inc., una firma de capital privado que invierte en activos como centros de datos, según personas con conocimiento del asunto. Aunque todavía no hay un acuerdo final y los detalles —incluido el calendario— podrían cambiar, las fuentes señalan que el conglomerado japonés podría anunciar la operación el lunes, lo que reforzaría su ofensiva para capitalizar el boom de infraestructura digital impulsado por la IA.

La noticia se tradujo de inmediato en una fuerte reacción del mercado: las acciones de DigitalBridge subieron hasta 54% en las operaciones previas a la apertura en Nueva York. La compañía ya acumulaba un alza de 23% en el año hasta el viernes, lo que le da un valor de mercado cercano a US$2.500 millones y un valor empresarial de aproximadamente US$3.800 millones incluyendo deuda, de acuerdo con datos recopilados por Bloomberg.

Por ahora, no se conocen los términos de la transacción y tanto SoftBank como DigitalBridge declinaron hacer comentarios. Aun así, el movimiento calza con el objetivo central de Masayoshi Son, quien busca aprovechar la creciente demanda de capacidad de cómputo que sostiene las aplicaciones de inteligencia artificial.

Quién es DigitalBridge y por qué es clave en esta operación

DigitalBridge, dirigida por su CEO Marc Ganzi, contaba con alrededor de US$108.000 millones en activos bajo gestión a finales de septiembre, según su sitio web. Su cartera incluye operadores de infraestructura digital como AIMS, AtlasEdge, DataBank, Switch, Vantage Data Centers y Yondr Group, lo que la posiciona como una plataforma directa para capturar el crecimiento de la demanda por data centers, conectividad y capacidad energética asociada.

SoftBank acelera su plan de infraestructura: Stargate y la presión por capital

La estrategia de SoftBank no parte de cero. En 2017, compró Fortress Investment Group por más de US$3.000 millones, aunque luego vendió su participación a un grupo que incluyó a Mubadala y a Fortress Management en una operación cerrada en 2024.

Además, en enero SoftBank anunció Stargate, un proyecto de US$500.000 millones junto con OpenAI, Oracle y MGX de Abu Dabi para construir centros de datos en Estados Unidos. Sin embargo, la implementación ha sido más lenta de lo previsto, en parte por desacuerdos sobre ubicaciones. Bloomberg también informó en mayo que SoftBank buscó financiamiento externo (aseguradoras, fondos de pensiones y fondos de inversión), pero algunas conversaciones se desaceleraron por la volatilidad del mercado, la incertidumbre comercial en EE. UU. y dudas sobre valoraciones del hardware de IA.

OpenAI, Oracle y SoftBank anunciaron en septiembre planes para cinco nuevos sitios en Texas, Nuevo México y Ohio, con capacidad eventual de 7 gigavatios de energía, comparable al consumo de algunas ciudades.

En paralelo, el impulso de SoftBank ha exigido redistribuir fondos para liberar capital. Este mes, Son afirmó que estaba “llorando” por la necesidad de vender una participación de US$5.800 millones en Nvidia para reasignar recursos a otros gastos vinculados a IA.