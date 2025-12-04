Solicitudes de desempleo en EE. UU. sorprenden a la baja

- Las solicitudes iniciales descendieron con fuerza frente a las expectativas, señalando un mercado laboral más resistente. La reacción inmediata en el mercado mostró una caída del EUR/USD, reflejando apoyo temporal para el dólar.
- Las solicitudes iniciales descendieron con fuerza frente a las expectativas, señalando un mercado laboral más resistente. La reacción inmediata en el mercado mostró una caída del EUR/USD, reflejando apoyo temporal para el dólar.
Solicitudes de desempleo en EE. UU. (semanales):
- Iniciales: 191.000 (Esperado: 219.000; Previo: 216.000; Revisado: 218.000)
- Continuas: 1.939.000 (Esperado: 1.960.000; Previo: 1.960.000)
Las cifras oficiales del Departamento de Trabajo revelan otra caída en las solicitudes de desempleo, muy por debajo de lo que estimaba el mercado.
El nivel de nuevas solicitudes cayó a su punto más bajo desde enero de 2024, mientras que las continuas también retrocedieron ligeramente.
Tras la publicación, el EUR/USD llegó a caer 0,15%, al descontarse una menor presión sobre la Reserva Federal para recortar tasas. Sin embargo, el tipo de cambio recuperó rápidamente la mayor parte del movimiento en cuestión de minutos.
EUR/USD (M1)
Fuente: xStation5
_____
El cobre sigue rompiendo récords mientras Citi refuerza el escenario alcista global
Baja el desempleo en Canadá y el 🌸USD/CAD registra una fuerte caída📉
Inflación en Chile estable y perspectivas del tipo de cambio: qué está moviendo al dólar
SoFi anuncia oferta de acciones por 1.500 millones USD y sus títulos retroceden: análisis completo
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.