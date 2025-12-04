Jensen Huang, CEO de Nvidia, conversa con Trump sobre restricciones de chips, regulación estatal de la IA podría frenar la industria en EE.UU.

Huang critica la idea de regulaciones estatales sobre IA, señalando que podrían detener la industria y generar riesgos de seguridad nacional.

Legisladores evalúan medidas para priorizar el acceso de empresas estadounidenses a chips de IA , aunque la propuesta no sería incluida en la NDAA .

El CEO de Nvidia , Jensen Huang , sostuvo una reunión con Donald Trump , donde discutieron las restricciones a la exportación de chips avanzados.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, confirmó que se reunió con el presidente Donald Trump el miércoles, encuentro en el que ambos abordaron “en general los controles de exportación”, en un momento en que el Congreso analiza nuevas restricciones a la venta de chips de inteligencia artificial a países como China.

Según explicó el propio Huang a periodistas en el Capitolio, la posición de Nvidia sigue siendo clara:

“He dicho repetidamente que apoyamos los controles de exportación y que debemos garantizar que las empresas estadounidenses tengan lo mejor, lo máximo y lo primero”.

Debate legislativo: priorizar a EE.UU. antes que China

Los legisladores estadounidenses evaluaban incluir la Ley de Garantía de Acceso e Innovación para la Inteligencia Artificial Nacional (GAIN AI) dentro de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA). Esta propuesta obligaría a fabricantes como Nvidia y AMD a ofrecer primero sus chips avanzados a empresas estadounidenses antes de permitir su venta en mercados como China.

Sin embargo, de acuerdo con información de Bloomberg, no se espera que la medida finalmente sea incorporada al paquete de defensa.

Huang celebró esa decisión y señaló que excluir la propuesta era “inteligente”, afirmando que:

“La Ley GAIN de IA es incluso más perjudicial para Estados Unidos que la Ley de Difusión de IA”.

Regulación estatal de la IA: una amenaza para la industria, según Huang

Otro punto relevante en las declaraciones del CEO de Nvidia fue su rechazo a la idea de que cada estado defina su propia regulación de inteligencia artificial, un enfoque que —según advirtió— podría frenar el desarrollo de la tecnología en el país.

Huang fue explícito:

“La regulación estatal de la IA paralizaría esta industria y generaría un problema de seguridad nacional”.

“Una regulación federal de la IA es la mejor opción”.

La discusión ha llevado incluso a la creación de un supercomité de acción política (PAC) llamado “Liderando el Futuro”, respaldado por la industria tecnológica para impulsar una legislación unificada a nivel federal.

Trump presiona por un estándar nacional de IA

El mes pasado, Donald Trump pidió a los legisladores que la NDAA incluyera una disposición que invalidara las leyes estatales sobre IA y estableciera un estándar único a nivel federal. Sin embargo, esto tampoco sería incorporado.

El líder de la mayoría de la Cámara, Steve Scalise, explicó a CNBC que la propuesta carece de apoyo suficiente, aunque aseguró que tanto él como otros legisladores seguirán buscando mecanismos para implementar un estándar nacional que reemplace el mosaico regulatorio estatal.