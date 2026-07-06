Strategy profundiza sus pérdidas por Bitcoin

Las acciones de Strategy (MSTR.US) estuvieron bajo presión después de que la compañía informara una fuerte pérdida en activos digitales y la venta de parte de sus tenencias de Bitcoin.

Según documentos regulatorios, durante el trimestre finalizado el 30 de junio la empresa registró una pérdida de USD 8.320 millones en activos digitales, de la cual la gran mayoría correspondió a pérdidas no realizadas derivadas de la valoración de su cartera de Bitcoin.

Strategy también vendió un total de 3.588 BTC en dos transacciones realizadas entre finales de junio y comienzos de julio. Los fondos obtenidos se destinarían al pago de dividendos de acciones preferentes y al fortalecimiento de sus reservas en dólares estadounidenses. Al cierre de junio, la empresa mantenía 846.000 BTC, cifra que unos días después se redujo a 843.775 BTC.

La venta de Bitcoin para financiar el pago de dividendos podría ser interpretada por el mercado como una señal muy negativa y como un indicio de que las justificaciones del modelo de negocio de la compañía comienzan a perder fuerza.

De manera algo inesperada, ya fuera de forma intencionada o no, Donald Trump terminó respaldando a la empresa. Las acciones de Strategy llegaron a caer más de un 6% durante la jornada, mientras que Bitcoin, estrechamente vinculado a su valoración, retrocedía más de un 3%.

Sin embargo, durante una audiencia en el Senado sobre el programa Trump Accounts, el presidente de Estados Unidos afirmó que es un "gran defensor de las criptomonedas" y sostuvo además que el país debería mantener una ventaja sobre China en el ámbito de los activos digitales. Tras estas declaraciones, tanto las acciones de Strategy como el precio de Bitcoin borraron por completo las pérdidas registradas durante la sesión del lunes.

Para el mercado, una declaración de esta magnitud resulta clave en un momento en que el sentimiento hacia las criptomonedas muestra un claro deterioro. También conviene destacar que, pese a estos comentarios, Donald Trump sigue mostrando resistencia a varias de las iniciativas legales y regulatorias que espera la comunidad cripto, por lo que su respaldo a los activos digitales continúa siendo, en gran medida, de carácter declarativo.

Análisis técnico de Bitcoin (H1)

La cotización de la mayor criptomoneda del mundo permanece bajo presión desde finales de 2025 y, desde entonces, el token ha perdido aproximadamente la mitad de su valor. Al buscar posibles niveles de soporte sólidos y de largo plazo, la atención de los inversionistas debería centrarse en el rango comprendido entre USD 50.000 y USD 60.000. Fuente: xStation 5