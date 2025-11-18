Leer más
12:12 · 18 de noviembre de 2025

Suben las solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. en la primera lectura tras el cierre del gobierno

Emanoelle Santos
·

Analista de Mercados

Bandera estadounidense ondeando en la luz del sol, rayas blancas rojas, estrellas azules del campo.
Conclusiones clave
  • Las solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. subieron a 232.000, evidenciando un enfriamiento gradual del mercado laboral estadounidense.
  • El cierre parcial del gobierno generó retrasos y estimaciones excepcionales en los reportes del Departamento del Trabajo.
  • La tendencia de menor presión laboral influye en expectativas de inflación subyacente y en la política monetaria de la Reserva Federal.

Las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. alcanzaron 232.000 en la semana terminada el 18 de octubre, según los registros actualizados del Departamento del Trabajo. Esta cifra se ubica por encima del promedio observado desde fines del segundo trimestre, lo que refuerza señales de una moderación gradual en el mercado laboral estadounidense.

Las solicitudes continuas, indicador del número de personas que siguen recibiendo beneficios, aumentaron levemente hasta 1,957 millones desde 1,947 millones, manteniéndose cerca de los niveles más altos desde 2021. Este incremento es coherente con otros indicadores recientes que apuntan a menor dinamismo en la contratación.

Impacto del cierre del gobierno y retraso en publicaciones

El dato corresponde a la primera actualización oficial luego del cierre parcial del gobierno federal iniciado el 1 de octubre, que impidió al Departamento del Trabajo publicar sus informes semanales habituales. Durante el período de interrupción:

  • Los economistas debieron estimar cifras usando datos estatales sin ajuste estacional y factores prepublicados.

  • Parte de la información se obtuvo de bases de datos históricas accesibles en línea.

La normalización del flujo de estadísticas incluye también la reprogramación del informe oficial de empleo de septiembre, originalmente previsto para el 3 de octubre y ahora agendado para este jueves. Por excepción, el IPC de septiembre sí se publicó en su fecha para permitir el cálculo del ajuste anual de beneficios de la Seguridad Social. Este tipo de retrasos afecta la lectura del mercado laboral estadounidense, así como la interpretación de tendencias para la economía en general.

Lectura de mercado y contexto macro

Grafico de las solicitudes de subsidio de desempleo en eeuu
 

Aunque el nivel de 232.000 solicitudes no implica un deterioro abrupto, sí confirma un sesgo de enfriamiento gradual del mercado laboral, consistente con:

  • Aumento progresivo de beneficiarios continuos.

  • Evidencia complementaria de menor ritmo de contrataciones.

En el margen, un mercado laboral menos ajustado tiende a reducir presiones salariales, lo que es relevante para la trayectoria de la inflación subyacente y, por ende, para la discusión de política monetaria de la Reserva Federal.

Este enfriamiento puede influir en las expectativas de tasas y en la interpretación general del ciclo económico estadounidense.

EURUSD: lectura breve del movimiento reciente

El par EURUSD retrocedió desde la zona de 1.16540, donde volvió a evidenciar presión vendedora, y extendió una corrección ordenada con rupturas sucesivas de soportes intermedios. El precio se mantuvo por debajo de las medias móviles de corto y mediano plazo, configurando un sesgo bajista mientras la directriz descendente continúa intacta. En el rebote más reciente, el par intenta recuperar 1.16000, pero aún enfrenta una resistencia relevante en torno a 1.16070, nivel que condiciona cualquier intento de cambio de tendencia.

Grafico de precios del euro dolarFuente: xStation5.

