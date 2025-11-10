Tensión global afloja y fortalece el peso chileno: el dólar abre estable en la franja $940–$944

El dólar en Chile abre con caída moderada impulsado por un mayor apetito por riesgo global, favoreciendo al peso chileno.

Contexto global que diluye el refugio del dólar

El dólar estadounidense ha perdido algo de atractivo como activo refugio, lo que favorece a monedas emergentes como el peso chileno. Inversionistas están más confiados gracias a señales más constructivas en torno al acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, además del avance en la negociación que destraba el cierre de gobierno estadounidense. Con ello, el mercado tiende a reducir posiciones en el billete verde.

Fortalezas adicionales para el peso chileno

En Chile, el repunte del precio del cobre —producto clave de exportación— junto con datos chinos que se alejan de la deflación, alimentan el apetito por riesgo regional. Esto brinda respaldo al peso chileno frente al dólar. Simultáneamente, el tipo de cambio se estabiliza alrededor de $943, respetando la banda técnica de $940 a $944.

Análisis técnico: la estructura bajista prevalece

El gráfico horario del tipo de cambio sigue operando dentro de un canal bajista que se formó desde mediados de octubre. La directriz superior se sitúa en la zona de $965‑$968, mientras que la base del canal está entre $935‑$937. Dado que el precio se encuentra dentro de este corredor, el sesgo de fondo continúa siendo bajista.

Las medias móviles de corto plazo están por debajo de la de mayor plazo y se están aplanando cerca del precio, lo que indica una pérdida de impulso vendedor más que un cambio de tendencia. El indicador momentum (MACD horario) muestra un rebote desde terreno negativo y se acerca a un cruce al alza, lo cual podría habilitar pullbacks acotados dentro del mismo canal.

Niveles clave a seguir

Soporte inmediato : $942‑$940. Una ruptura clara de este nivel abriría la posibilidad de caer hacia $935 y, en extensión, hacia $928.

Resistencias: $950‑$952 en primera instancia; por encima, $958‑$960 sería el umbral que comenzaría a cuestionar la directriz bajista.

Escenario para la sesión

Fuente: xStation 5

Con un entorno externo benigno y un cobre firme, el mercado está orientado a consolidar el tipo de cambio en el rango $940‑$950. Un cierre sostenido sobre $952 validaría un rebote técnico hacia $958‑$960. En cambio, perder el soporte en $940 reactivaría la presión bajista hacia la base del canal. En síntesis: la tendencia de fondo sigue bajista, pero emergen señales tempranas de alivio que podrían traducirse en avances tácticos siempre que el soporte de $940 se mantenga firme.