¿Tocó suelo el petróleo o es solo un rebote por riesgo geopolítico?

El petróleo (OIL) volvió a subir con fuerza desde los mínimos de finales de junio y comienzos de julio. El avance ya supera el 20% y está ligado a la renovada tensión entre Estados Unidos e Irán, con el mercado nuevamente atento al estrecho de Ormuz. Esa zona sigue siendo crítica para la oferta global, ya que por allí se movieron cerca de 20 millones de barriles diarios de crudo y productos petroleros en 2025, según la IEA.

El precio del Brent se ubica cerca de US$ 81,6, con un drawdown cercano a 40,9% frente al máximo de 52 semanas. En episodios históricos con caídas similares, el petróleo no suele confirmar un piso de inmediato.

La historia muestra una recuperación más clara a seis meses

El análisis de comparables desde 1990 muestra que, después de drawdowns similares, el retorno mediano del Brent a un mes fue de +1,6%, con 54% de episodios positivos. La señal es algo constructiva, pero todavía débil, porque el rango central fue amplio, entre -5,9% y +10,5%.

A tres meses, la lectura empeora, porque la mediana histórica fue de -0,4%, con solo 48% de episodios positivos. Esto indica que los rebotes iniciales pueden perder fuerza si no aparecen mejores señales de demanda, inventarios o estabilidad geopolítica.

La señal mejora recién a seis meses, con una mediana de +7,2%, promedio de +7,3% y 61% de episodios positivos. En otras palabras, después de caídas de esta magnitud, el petróleo suele necesitar tiempo para transformar un rebote en una tendencia más confiable.

Inventarios ajustados dan soporte al precio

El rebote no depende solo de Medio Oriente, dado que los inventarios también ayudan. La EIA informó que los inventarios comerciales de crudo en Estados Unidos cayeron 1,7 millones de barriles en la semana terminada el 10 de julio, hasta 409,7 millones de barriles, un nivel 6% bajo el promedio de cinco años para esta época.

Ese dato refuerza la idea de un mercado menos holgado. Además, las existencias de gasolina bajaron 1,5 millones de barriles y quedaron 8% bajo su promedio estacional, mientras los destilados subieron 4,6 millones, aunque siguen 11% bajo el promedio de cinco años.

US$ 90 es la resistencia que debe superar

Fuente: xStation5.

Desde el punto de vista técnico, el precio está enfrentando una zona relevante entre US$ 86 y US$ 90. Esa área coincide con niveles previos de soporte y resistencia, además de medias móviles importantes. Mientras el Brent no logre consolidar por encima de esa zona, el movimiento luce más como una recuperación táctica que como una señal definitiva de suelo.

Si el precio supera US$ 90, el mercado podría volver a mirar la zona de US$ 100, especialmente si se intensifican los riesgos sobre Ormuz o aparecen amenazas sobre otros corredores energéticos. Si falla en esa resistencia, el crudo podría volver a consolidar entre US$ 80 y US$ 86.

¿Entonces, el petróleo tocó suelo?

El petróleo probablemente encontró un piso táctico en los mínimos recientes, pero todavía no ha confirmado un suelo estructural. La geopolítica y los inventarios ajustados explican el rebote, aunque la evidencia histórica muestra que la confirmación suele llegar con más tiempo.

Por ahora, la señal más prudente es mirar tres factores, la capacidad de sostener precios sobre US$ 86 a US$ 90, la evolución de inventarios en Estados Unidos y si la tensión en Medio Oriente se transforma en una disrupción real de oferta. Si esos factores acompañan, el rebote puede ganar consistencia. Si no, el movimiento actual puede quedar como una reacción fuerte, pero todavía incompleta.