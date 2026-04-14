Trading récord, guías a la baja: lo que los resultados de JPMorgan, Blackrock y Citigroup revelan sobre el segundo trimestre

La primera semana completa de resultados del primer trimestre de 2026 ha dejado la conclusión de que Wall Street ganó con la misma guerra que está destruyendo valor en el resto de la economía global. Los desks de trading de Goldman Sachs, JPMorgan y Citigroup registraron ingresos históricos gracias a la volatilidad generada por el conflicto con Irán. Y los mismos CEOs que presentaron esos números advirtieron en sus conferencias con analistas que el segundo trimestre, donde se reflejará el impacto completo del crudo a 100 dólares sobre costos, márgenes y demanda, contará una historia diferente.

Goldman Sachs (GS.US)

Goldman abrió la temporada el lunes con una combinación que el mercado castigó con una caída del 2,4% en sus acciones, el mayor descenso del índice bancario KBW ese día. El desk de renta variable batió su propio récord histórico con 5.330 millones de dólares, superando el máximo anterior establecido en el cuarto trimestre de 2025 por más de 1.000 millones, y constituyendo el mayor ingreso trimestral en trading de renta variable registrado por cualquier banco en la historia. Los honorarios de banca de inversión crecieron un 89% interanual hasta los 2.840 millones, reflejando el rebote en actividad de M&A.

Fuente: xStation5.

Pero el desk de FICC decepcionó con fuerza con 4.010 millones de dólares, una caída del 10% interanual y más de 800 millones por debajo del consenso. El CEO David Solomon intentó minimizar el impacto señalando que "fue el décimo mejor trimestre de FICC de la historia" y apuntando a las expectativas excesivas del consenso como responsables de la reacción negativa. La realidad es que Goldman no perdió en FICC sino que ganó menos de lo esperado en un entorno que debería haber sido ideal. Esa divergencia entre lo que ocurrió en su desk de bonos y lo que ocurrió en el de JPMorgan, que registró su segundo mejor trimestre histórico en FICC con 7.080 millones, es el dato más interesante de la semana para entender qué tipo de volatilidad beneficia a cada modelo de negocio.

El banco también advirtió que su backlog de honorarios descendió ligeramente respecto al trimestre anterior, aunque Solomon restó importancia al movimiento señalando que la actividad en el pipeline de M&A seguía siendo significativa. El descenso del backlog es la señal anticipada más relevante para el segundo trimestre, un pipeline más ligero hoy significa menos honorarios de cierre en los próximos meses.

JPMorgan (JPM.US)

Fuente: xStation5.

JPMorgan reportó el martes 11.600 millones de dólares en ingresos totales de trading, un crecimiento del 20% interanual y el mayor trimestre de trading en la historia del banco, superando el récord anterior por casi 2.000 millones. El desk de renta variable contribuyó con resultados históricos propios, y el de FICC sumó 7.080 millones en su segundo mejor trimestre registrado. Los honorarios de banca de inversión de 2.880 millones también batieron estimaciones, con el M&A liderando con un salto del 82% hasta los 1.270 millones.

Sin embargo, las acciones de JPMorgan cedieron levemente el martes a pesar de los números. Hay dos razones concretas. La primera es que el banco rebajó su guía de NII para el año completo de 104.500 millones a 103.000 millones de dólares, revirtiendo la revisión al alza que había realizado en febrero. La segunda es que las provisiones para préstamos dudosos aumentaron 191 millones en el trimestre. Ambos movimientos señalan que la dirección está incorporando en sus modelos un entorno de segundo trimestre más exigente de lo que los récords de trading sugieren. Jamie Dimon fue explícito argumentó que "Existe un conjunto de riesgos cada vez más complejo, tensiones geopolíticas, volatilidad en precios de energía, grandes déficits fiscales globales y valoraciones de activos elevadas."

El dato de Dimon sobre el consumidor americano es el más relevante para calibrar el riesgo de segundo trimestre. Wells Fargo, que también reportó el martes, señaló que el gasto en gasolina con tarjetas de débito había subido del 6% al 7% del total del consumo de sus clientes. Ese punto porcentual adicional representa dinero que los consumidores están dejando de gastar en otras categorías. Si el crudo se mantiene elevado en el segundo trimestre, ese efecto se amplifica.

Citigroup (C.US)

Citigroup fue el resultado más equilibrado de los tres. El banco reportó un retorno sobre capital tangible del 13,1%, frente al 9,1% del año anterior y muy por encima de la guía de entre 10% y 11% que la dirección había establecido para el año completo. Los ingresos totales de 24.600 millones superaron las previsiones. El trading de renta variable batió récord con 2.100 millones y un crecimiento del 39%, y el de FICC generó 5.200 millones con un alza del 13%, un rendimiento más equilibrado entre ambos desks que el de Goldman o el propio JPMorgan.

Fuente: xStation5.

La diferencia entre Citigroup y sus pares es que el rebote de valoraciones escuentra respaldo en la idea de que es el banco que más ha transformado su modelo de negocio en los últimos tres años bajo la dirección de Jane Fraser, y los resultados del primer trimestre son la primera señal concreta de que esa transformación está produciendo rentabilidad sostenida y no solo números puntuales. El banco dijo estar al 90%" de completar los programas para corregir los problemas de back-office y reporting regulatorio que habían generado penalizaciones desde 2020. Con ese proceso casi concluido, el capital y el management se pueden redirigir hacia el crecimiento. Las acciones subieron un 2,6% y lideraron el índice KBW, la respuesta del mercado más positiva de los bancos que reportaron esta semana.

BlackRock (BLK.US)

Fuente: xStation5.

BlackRock captó 130.000 millones de dólares netos en el primer trimestre, con un BPA ajustado de 12,53 dólares frente a la estimación de 11,48 dólares del consenso. Los ingresos crecieron un 27% hasta los 6.700 millones. Las acciones subieron un 4,4%.

El dato más relevante de BlackRock es el contexto, de que los inversores institucionales siguieron eligiendo BlackRock como destino de sus flujos durante el peor trimestre geopolítico en décadas, una señal de que la diversificación hacia activos privados e infraestructura que el grupo lleva ejecutando se percibe como refugio y no como riesgo adicional. Los flujos hacia ETFs de renta variable sumaron 72.000 millones y hacia renta fija 34.000 millones. La única nota negativa fue que los flujos a vehículos de largo plazo de 136.000 millones quedaron por debajo de la estimación de 152.000 millones, con salidas de 25.000 millones desde fondos índice no-ETF hacia productos de mayor margen.

Análisis de los resultados

Los cuatro bancos tienen en común algo más allá de los récords, el hecho de que todos ganaron dinero extraordinario en el primer trimestre precisamente porque la guerra generó la volatilidad que los mercados financieros necesitan para activar el trading de clientes. Y todos advirtieron sobre lo mismo con distintas formulaciones. La CEO de Citigroup, Jane Fraser, avisó que cuanto más se prolongue esto, más pronunciados serán los efectos de segundo y tercer orden en todo el mundo. Porque la inflación es ahora un mayor riesgo para el crecimiento y probablemente causará que los bancos centrales se orienten hacia políticas monetarias más restrictivas.

Los números del primer trimestre son extraordinarios pero están construidos sobre la base específica de una volatilidad de un conflicto activo que generó rotaciones masivas de cartera, spreads elevados en crudo y divisas, y un nivel de actividad de clientes anormalmente alto. Cuando el conflicto se resuelva, o simplemente cuando la volatilidad se normalice, esa base desaparece. Las guías del segundo trimestre de Bank of America y Morgan Stanley, que reportan el miércoles, completarán el cuadro y darán la primera señal de si el sector puede sostener algo parecido a estos niveles sin el catalizador extraordinario que fue el primer trimestre de 2026.