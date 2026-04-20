Tres mercados a observar hoy (20.04.2026)

El alza del petróleo presionó a la baja a los mercados bursátiles, en un contexto marcado por la tensión en Oriente Medio y las crecientes dudas sobre la continuidad de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán antes del vencimiento, este martes, de su frágil alto el fuego. A esto se suman señales mixtas desde la región, mientras un alto funcionario iraní afirmó que Pakistán está realizando gestiones para facilitar la participación de Irán en las conversaciones y aliviar el bloqueo impulsado por Estados Unidos, fuentes de seguridad pakistaníes señalaron que el jefe del ejército, Asim Munir, advirtió a Donald Trump que el bloqueo del estrecho de Ormuz representa un obstáculo para el diálogo.

NASDAQ 100

El US100 se ha mantenido sobre sus máximos históricos, encadenando una de sus rachas alcistas más sólidas desde el repunte registrado a fines de marzo. Aunque la incertidumbre geopolítica continúa siendo una fuente relevante de volatilidad, el mercado ha logrado consolidarse por encima de sus medias móviles simples de 50 y 200 sesiones, lo que refuerza una lectura técnica favorable. Además, la media de 50 días se aproxima a concretar un cruce alcista, señal que podría fortalecer aún más el sesgo positivo del índice.

No obstante, el RSI se ubica en zona de sobrecompra, lo que sugiere que el avance podría enfrentar episodios de pausa o corrección en el corto plazo. En este contexto, si bien la estructura técnica sigue siendo constructiva, el comportamiento del precio podría quedar fuertemente condicionado por los titulares vinculados al frente geopolítico.





Fuente: xStation

AUDJPY

El AUD/JPY, ampliamente seguido como un termómetro del apetito por riesgo, ha mostrado una señal relevante al marcar un nuevo máximo y superar niveles no vistos desde 2007. Este comportamiento refleja una mejora en la percepción de los inversionistas, considerando que el dólar australiano suele actuar como una moneda cíclica, muy ligada a las expectativas de crecimiento y al desempeño del entorno global.

Por su parte, el yen japonés mantiene su papel tradicional como moneda de financiamiento, por lo que la fortaleza del cruce sugiere que el mercado continúa favoreciendo activos de mayor riesgo. En ese sentido, la trayectoria reciente del AUD/JPY refuerza la idea de que, pese a los focos de incertidumbre, el apetito por riesgo sigue presente en los mercados financieros.



Fuente: xStation

USIDX

El dólar continúa consolidándose como el principal activo refugio en un entorno marcado por la incertidumbre geopolítica. La proximidad del fin del alto el fuego sigue siendo un factor clave para la volatilidad del mercado, ya que cualquier deterioro en el escenario internacional podría reforzar la demanda por activos defensivos. En este contexto, la divisa estadounidense se mantiene como uno de los principales instrumentos a monitorear frente a la evolución del conflicto.

Desde una perspectiva técnica, el precio ha retrocedido hasta el nivel de 61,8% de Fibonacci del movimiento alcista iniciado a fines de enero, zona que podría actuar como soporte relevante. Si se produce una nueva escalada del conflicto, este nivel podría sostener al dólar y favorecer la continuidad de la trayectoria alcista que la divisa ha venido desarrollando durante 2026.



Fuente: xStation