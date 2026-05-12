Dólar Hoy en Chile: Dólar superó los 900 tras repunte de inflación en EE.UU.

El dólar en Chile inicia la jornada con una subida moderada, cotizando en torno a los 900 pesos, en medio de un escenario internacional marcado por un renovado fortalecimiento del billete verde. La principal presión para el mercado cambiario proviene nuevamente desde Estados Unidos, luego de conocerse un dato de inflación superior a las expectativas del mercado.

El índice de precios al consumidor (IPC) anual de Estados Unidos alcanzó el 3,8% en abril, registrando su nivel más alto desde mayo de 2023. El avance estuvo impulsado principalmente por el aumento en los costos de la energía, en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Inflación en Estados Unidos fortalece al dólar globalmente

La persistencia de las presiones inflacionarias en la economía estadounidense refuerza la visión de que la Reserva Federal mantendrá una política monetaria restrictiva durante más tiempo. Esto reduce considerablemente las expectativas de recortes de tasas de interés durante este año, escenario que ha impulsado al dólar a nivel internacional.

El mercado interpreta que una inflación más resistente obliga a la Reserva Federal a mantener tasas elevadas para controlar el avance de los precios, favoreciendo así la rentabilidad de los activos denominados en dólares frente a otras monedas emergentes.

Este contexto ha generado una mayor presión sobre monedas como el peso chileno, elevando el tipo de cambio local en las primeras operaciones de la jornada.

Tensiones geopolíticas aumentan la aversión al riesgo

Los inversionistas también continúan atentos a la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán, especialmente por las interrupciones registradas en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más relevantes del mundo.

Las dificultades en los flujos globales de energía han provocado un aumento en los precios del petróleo y en los costos logísticos internacionales, elevando la incertidumbre sobre el crecimiento económico y la inflación global.

Además, las señales de nuevas disrupciones en las cadenas de suministro internacionales están generando un entorno de mayor aversión al riesgo, favoreciendo la demanda por activos refugio como el dólar estadounidense.

En este escenario, el contexto externo sigue dominando completamente la dirección del mercado cambiario chileno, especialmente considerando que durante esta jornada no existen publicaciones económicas relevantes en Chile.

El cobre limita una mayor depreciación del peso chileno

Pese a la presión alcista sobre el dólar, el cobre registra un avance cercano al 0,2%, entregando cierto soporte al peso chileno y evitando una depreciación más agresiva de la moneda local.

El metal rojo continúa respaldado por problemas de oferta asociados a la escasez de ácido sulfúrico, un elemento clave para los procesos de refinación minera. A esto se suman perspectivas favorables de demanda estructural vinculadas al desarrollo de infraestructura energética, inteligencia artificial y expansión global de centros de datos.

La combinación de estos factores mantiene un piso importante para el cobre, activo altamente relevante para la economía chilena y para la evolución del tipo de cambio.

Análisis técnico

El USDCLP cotiza cerca de los $900 en el gráfico de 15 minutos, donde el precio logró recuperar la SMA de 50 períodos y continúa desarrollando máximos y mínimos ascendentes, apoyado por una directriz alcista de corto plazo.

En el corto plazo aparece una resistencia inmediata en los $907. Un quiebre sostenido sobre ese nivel podría favorecer movimientos hacia los 910-915, mientras que una caída bajo 897 rompería la estructura alcista y volvería a aumentar la presión bajista de corto plazo. En este escenario, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $897 y los $907 durante la jornada

Por su parte, el RSI mantiene una pendiente ascendente y se acerca a la zona de sobrecompra, lo que refleja un fortalecimiento del momentum comprador, aunque sugiriendo también una posible moderación del impulso en caso de rechazo cerca de resistencias.



Fuente: xStation5