Trump afirma que China comprará “cantidades enormes” de soja estadounidense

Soja en la mira: Trump promete compras masivas de China, pero el mercado desconfía

En una nueva declaración tras su encuentro con Xi Jinping, el expresidente Donald Trump afirmó que China comenzará a comprar "cantidades enormes" de soja estadounidense de inmediato. Sin embargo, la falta de detalles concretos y la respuesta ambigua de las autoridades chinas sembraron dudas en los mercados.

El Ministerio de Comercio chino confirmó que ambos países acordaron "ampliar el comercio agrícola", pero no mencionó específicamente la soja, generando incertidumbre entre operadores y analistas.

Reacción del mercado: caída inmediata en los precios

Los precios de la soja en Chicago cayeron hasta un 2,2% intradía, su mayor descenso en casi cuatro meses, tras conocerse los resultados de la reunión entre ambos líderes. Si bien posteriormente recuperaron parte de las pérdidas, el mensaje fue claro: el mercado esperaba compromisos concretos y voluminosos, que no se materializaron.

“Preveo que la volatilidad del mercado continuará hasta que se concreten las compras”, afirmó Joe Davis, de Futures International LLC.

El consenso entre operadores apuntaba a un volumen esperado de entre 5 y 10 millones de toneladas, pero hasta ahora solo se han reservado cargamentos limitados, sin claridad sobre futuros envíos.

Contexto de tensiones comerciales y aranceles

Desde marzo, China impuso aranceles adicionales sobre la soja estadounidense como represalia por los gravámenes aplicados por EE.UU. sobre productos relacionados con el fentanilo. Aunque las últimas negociaciones abrieron la puerta a un ajuste de esas medidas, Pekín no ha anunciado explícitamente ninguna rebaja.

“En este momento, no tenemos una respuesta 100% clara al respecto”, señaló Even Pay, de la firma Trivium China.

En paralelo, China ha aumentado sus importaciones de soja brasileña y alcanzado récords de compras a Argentina, en una estrategia clara de diversificación de proveedores.

¿Qué implica esto para los productores estadounidenses?

Aunque Trump afirmó en redes sociales que Xi autorizó la compra de soja, sorgo y otros productos agrícolas, las dudas persisten.

Según Nick Carracher, de Lachstock Consulting, el volumen anunciado no sería suficiente para revertir la pérdida de cuota de mercado que los agricultores estadounidenses han sufrido frente a Sudamérica:

“Un acuerdo con compras mínimas no impulsará los futuros ni mejorará la confianza de los productores.”

La realidad es que las exportaciones de soja estadounidense siguen muy por debajo de los niveles de 2022, cuando el comercio superó los 12.000 millones de dólares. Sin una eliminación clara de los aranceles o un aumento sostenido del volumen, la presión sobre el sector agrícola continuará.

¿Una oportunidad o un nuevo capítulo de incertidumbre?

Aunque las declaraciones de Trump alimentaron las expectativas de un nuevo capítulo en la relación comercial entre EE.UU. y China, lo cierto es que la ambigüedad oficial y la falta de acciones concretas vuelven a dejar al sector agrícola en un escenario de incertidumbre.

Hasta que se confirmen las compras y se ajusten los aranceles, los agricultores seguirán enfrentando una batalla cuesta arriba para recuperar su participación en el mercado global.

Conclusión

La promesa de "compras enormes" de soja por parte de China aún no tiene respaldo tangible. El mercado reacciona con cautela, y los productores estadounidenses esperan que las palabras se conviertan en volúmenes reales. Mientras tanto, la competencia de Brasil y Argentina sigue fortalecida, y la volatilidad permanece al centro del escenario.