Trump expresó su confianza en que se alcanzará un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, afirmando que las conversaciones con Putin y Zelenski están en curso.

Goldman prevé que las nóminas no agrícolas de agosto aumenten en +60.000, por debajo de las expectativas, con riesgo a la baja debido a las distorsiones estacionales. El banco también prevé que la tasa de desempleo aumente al 4,3%, mientras que los salarios deberían crecer un +0,3% intermensual debido a los efectos del calendario. Los datos respaldarían un recorte de tipos de la Fed en septiembre.

Tesla anunció que su servicio de viajes compartidos Robotaxi ya está disponible para los clientes habituales, tras estar anteriormente limitado a inversores e influencers.

Morgan Stanley declaró que la reciente sentencia antimonopolio no socava el dominio de Google.

El mercado de criptomonedas especula con la posible inclusión de MicroStrategy (MSTR) en el índice S&P 500 este viernes. Con una capitalización bursátil de alrededor de 98 000 millones de dólares y una cartera de 636 505 BTC, la empresa cumple todos los criterios.

Noticias de Asia-Pacífico

Según informes, los reguladores chinos están considerando nuevas medidas para reducir la especulación en el mercado, incluyendo la flexibilización de las restricciones a las ventas en corto y la introducción de nuevas opciones de negociación.

Tras esta noticia, los índices chinos retrocedieron y actualmente se encuentran entre un 1,20% y un 1,60% a la baja.

El consumo de los hogares australianos aumentó un 5,1 % interanual en julio, el ritmo más rápido desde finales de 2023. Esto confirma los sólidos datos de consumo del segundo trimestre de principios de esta semana. La solidez de los datos reduce la probabilidad de un recorte de tipos del RBA los días 29 y 30 de septiembre.

El negociador comercial jefe de Japón, Akazawa, anunció que visitará Estados Unidos tras resolver los problemas administrativos. Seguirá impulsando ajustes arancelarios que reflejen los términos acordados.