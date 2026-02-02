ÚLTIMA HORA: datos ISM por encima de lo esperado. EUR - USD bajo presión

Informe ISM (Instituto de Gestión de Suministros) del sector manufacturero – enero
Índice ISM manufacturero: actual 52,6 (esperado 48,5; previo 47,9)
Índice de empleo (ISM manufacturero): actual 48,1 (esperado 46,0; previo revisado 44,8)
Índice de precios pagados (ISM manufacturero): actual 59,0 (esperado 58,5)
Índice de nuevos pedidos (ISM manufacturero): actual 57,1 (previo 47,4, revisado 47,8)
Como consecuencia de la publicación de estos datos, el dólar se fortalece frente al euro.
Fuente: xStation5
