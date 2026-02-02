Noticias cripto 🚨 Bitcoin entra en mercado bajista tras una caída del 40% desde su máximo histórico

Las criptomonedas han quedado muy por debajo de las expectativas de los inversionistas desde comienzos de año, y actualmente los vendedores parecen mantener una ventaja casi persistente sobre el lado de la demanda. Al observar el gráfico de Bitcoin, el panorama técnico no resulta alentador, especialmente para los inversionistas de corto plazo.



Bitcoin (marco temporal D1)

Es cierto que el indicador RSI apunta a un nivel de sobreventa casi récord, con el RSI cerca de 27, pero el MACD muestra una debilidad clara. Además, cuando analizamos las reacciones de precio previas de Bitcoin, así como el mercado alcista de 2020–2021, se observan similitudes llamativas. Existe la posibilidad de que el movimiento bajista en curso continúe y empuje a BTC hacia niveles clave de soporte on-chain, que pueden ubicarse cerca de los USD 50.000 (Precio Realizado). Los inversionistas de corto plazo están registrando crecientemente pérdidas en la actualidad, en promedio cercanas al 15%, con un precio promedio de compra en torno a los USD 90.000, mientras que el precio spot se encuentra casi 25% por debajo de la EMA de 200 días (línea roja), que se sitúa alrededor de los USD 99.000

No hay dudas, por lo tanto, de que la corrección actual (40% desde el máximo en USD 126.000) puede describirse como un mercado bajista técnico de Bitcoin. Si la historia sirviera de guía, Bitcoin podría cotizar en el rango de USD 50.000–60.000 durante la segunda mitad del año. El mayor riesgo para los mercados sigue siendo la situación en torno a Strategy, que ha acumulado cientos de miles de BTC en los últimos años (precio promedio cercano a USD 76.000 por BTC), así como la presión vendedora proveniente de los ETF spot de Bitcoin en Estados Unidos, que prácticamente por primera vez desde su lanzamiento en 2024 están mostrando una pérdida promedio de algunos puntos porcentuales. Mientras BTC cotice por debajo de los USD 90.000, la ventaja seguirá del lado de los vendedores, y el ciclo de halving de cuatro años parece estar “materializándose” ante nuestros ojos, con un posible mínimo de mercado bajista en el cuarto trimestre de 2026.



Fuente: xStation5



Ethereum (marco temporal D1)

La situación para Ethereum es aún más “drástica”, ya que la corrección desde los máximos se aproxima actualmente al 55%. Si bien es probable un rebote técnico dada la magnitud de las caídas, una reversión de tendencia sostenida sigue siendo menos realista mientras Bitcoin continúe bajo presión. De forma similar a Strategy en el caso de Bitcoin, Ethereum también tiene su propia “Strategy” en la figura de Bit Immersion Digital. La compañía liderada por Tom Lee acumula actualmente más de USD 5.000 millones en pérdidas no realizadas sobre sus tenencias de ETH. Si bien los fundamentos de largo plazo que respaldan la creciente importancia de Ethereum como red beneficiada por la megatendencia de la tokenización se mantienen intactos, los flujos de capital siguen siendo cautelosos y no hay señales de que los compradores tengan la fuerza suficiente para impulsar a ETH por encima de los USD 3.000–3.300 en el corto plazo, especialmente si Bitcoin continúa alimentando la incertidumbre en el mercado.



Fuente: xStation5

Los datos de CryptoQuant muestran que una volatilidad históricamente elevada suele señalar un cambio clave en la fase del mercado. Históricamente, lecturas del rango z30 por encima de +3 han precedido movimientos de precio fuertes, tanto rupturas alcistas como caídas abruptas. En el escenario actual, el riesgo bajista parece más probable, aunque un rebote nunca puede descartarse, especialmente tras una venta masiva de la magnitud observada recientemente.





Fuente: CryptoQuant

Múltiples factores de liquidez muestran que Bitcoin está operando actualmente en un entorno de mercado excepcionalmente complejo. CryptoQuant indica que el activo se ve presionado por una falta persistente de liquidez que ha afectado al mercado durante varios meses. La actividad de los inversionistas (stablecoins) en los exchanges (plataformas para realizar transacciones de criptomonedas) se mantiene claramente contenida.



Fuente: CryptoQuant