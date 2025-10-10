ÚLTIMA HORA: datos preliminares de la Universidad de Míchigan en línea con las expectativas 📌

Estados Unidos — Informe de inflación y confianza del consumidor de la Universidad de Míchigan (octubre)

Expectativas de inflación a 1 año: previo 4,7 %

Expectativas de inflación a 5 años: previo 3,7 %

Expectativas del consumidor: actual 51,2 ; pronóstico 51,7 ; previo 51,7

Sentimiento del consumidor: actual 55,0 ; pronóstico 54,1 ; previo 55,1

Condiciones actuales: actual 61,0; pronóstico 60,0; previo 60,4

Los datos preliminares de la Universidad de Míchigan correspondientes a octubre se ubicaron en línea con las proyecciones del mercado, mostrando estabilidad en las expectativas de inflación tanto a corto como a largo plazo.

El índice de sentimiento del consumidor se mantuvo prácticamente sin cambios en 55,0 puntos, ligeramente por encima de lo previsto, lo que refleja una moderada confianza de los hogares estadounidenses en medio de la incertidumbre macroeconómica y la volatilidad de los precios.

Las condiciones actuales también mostraron una leve mejora, mientras que las expectativas del consumidor descendieron marginalmente respecto al mes anterior. En conjunto, el informe sugiere que la confianza del consumidor se mantiene estable, sin señales de deterioro significativo pese a las preocupaciones inflacionarias persistentes.

