ÚLTIMA HORA: El Banco de Canadá recorta la tasa en 25 pb ✂️

- El Banco de Canadá (BoC) redujo su tasa de interés clave del 2,25 % al 2 %.
- La decisión estaba ampliamente anticipada por el mercado.
- El Banco de Canadá (BoC) redujo su tasa de interés clave del 2,25 % al 2 %.
- La decisión estaba ampliamente anticipada por el mercado.
Canadá – Decisión de política monetaria del BoC para octubre:
- Actual: 2,25 % | Previsión: 2,25 % | Anterior: 2,50 %
El USDCAD amplió sus pérdidas intradía hasta un 0,2 %, ya que el recorte estaba descontado por los operadores ante la debilidad persistente en el mercado laboral. En su comunicado, el Banco de Canadá indicó que podría mantener las tasas sin cambios durante un periodo prolongado con el fin de apoyar la recuperación de la actividad económica.
El gobernador Tiff Macklem advirtió que los riesgos relacionados con aranceles ya están impactando en la economía real, principalmente a través de un menor ritmo de inversión empresarial y la caída de exportaciones, lo que se traduce en una reducción de la demanda laboral.
El banco central espera que esta capacidad ociosa persista hasta 2027. Macklem también sugirió que el margen de acción del BoC frente a estos shocks arancelarios es limitado y que no es posible retornar a la trayectoria económica previa a los aranceles.
Esto se refleja en las revisiones a la baja de las previsiones de crecimiento del PIB:
-
1,2 % en 2025
-
1,1 % en 2026
Así como en la inflación:
-
2 % en 2025
-
2,1 % en 2026
Fuente: xStation5
_________
¿Quieres operar decisiones de bancos centrales como esta en tiempo real?
👉 Abre tu cuenta real con XTB y accede al mercado de divisas y más con análisis y herramientas profesionales.
Resumen diario: BCE, FED y el MAG7 — señales mixtas y mayor aversión al riesgo
Eli Lilly tras sus resultados: altas expectativas… resultados aún mayores
Chipotle: fuerte retroceso tras publicar resultados, caída de dos dígitos
Apertura de Wall Street: Powell, MAG7 y Trump agitan el sentimiento del mercado estadounidense
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.