ÚLTIMA HORA: El Banco de Canadá recorta la tasa en 25 pb ✂️

Canadá – Decisión de política monetaria del BoC para octubre:

Actual: 2,25 % | Previsión: 2,25 % | Anterior: 2,50 %

El USDCAD amplió sus pérdidas intradía hasta un 0,2 %, ya que el recorte estaba descontado por los operadores ante la debilidad persistente en el mercado laboral. En su comunicado, el Banco de Canadá indicó que podría mantener las tasas sin cambios durante un periodo prolongado con el fin de apoyar la recuperación de la actividad económica.

El gobernador Tiff Macklem advirtió que los riesgos relacionados con aranceles ya están impactando en la economía real, principalmente a través de un menor ritmo de inversión empresarial y la caída de exportaciones, lo que se traduce en una reducción de la demanda laboral.

El banco central espera que esta capacidad ociosa persista hasta 2027. Macklem también sugirió que el margen de acción del BoC frente a estos shocks arancelarios es limitado y que no es posible retornar a la trayectoria económica previa a los aranceles.

Esto se refleja en las revisiones a la baja de las previsiones de crecimiento del PIB:

1,2 % en 2025

1,1 % en 2026

Así como en la inflación:

2 % en 2025

2,1 % en 2026

