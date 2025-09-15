Leer más

ÚLTIMA HORA: El índice Empire State de NY queda por debajo de las estimaciones 📉 El EUR/USD amplía sus alzas

09:51 15 de septiembre de 2025

Estados Unidos – Índice manufacturero de la Fed de Nueva York:

  • Dato actual: -8,70

  • Previsión: 5

  • Anterior: 11,90

La caída más fuerte de lo esperado en la actividad manufacturera de Nueva York está impulsando al EUR/USD hacia los límites superiores de su fase de consolidación de casi dos meses, con el par más negociado del mundo poniendo a prueba actualmente el nivel de 1,177.

Fuente: xStation5

 

 

_______

 

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

