ÚLTIMA HORA: El IPC de EE. UU. se sitúa muy por debajo de lo esperado 📈 El EUR/USD sube

- El IPC de Estados Unidos se situó muy por debajo de lo esperado, tanto en su variación interanual como mensual.
- El IPC mensual cayó un 0,4%, frente al descenso del 0,1% esperado.
- El EUR/USD sube hasta un máximo de 11 días, en 1,146.
- El IPC de Estados Unidos se situó muy por debajo de lo esperado, tanto en su variación interanual como mensual.
- El IPC mensual cayó un 0,4%, frente al descenso del 0,1% esperado.
- El EUR/USD sube hasta un máximo de 11 días, en 1,146.
El IPC de Estados Unidos de junio se situó en el 3,5% interanual, frente al 3,8% esperado y al 4,2% registrado en mayo. En términos mensuales, cayó un 0,4%, frente al descenso del 0,1% previsto y al aumento previo del 0,5%.
El IPC subyacente interanual se situó en el 2,6%, frente al 2,8% esperado y al 2,9% anterior. En términos mensuales, se mantuvo sin cambios, frente al aumento del 0,2% esperado y al 0,2% registrado anteriormente.
El EUR/USD sube con fuerza tras la publicación del informe y alcanza su nivel más alto desde comienzos de julio. Al mismo tiempo, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a dos años cae 10 puntos básicos, hasta el 4,18%, ya que los mercados no consideran un repunte de la inflación como escenario base para el resto del año.
EURUDS (H1)
Como podemos observar, el EUR/USD supera tanto la EMA de 50 periodos como la EMA de 200 periodos, lo que señala un cambio en la tendencia de corto plazo.
Fuente: xStation5
Comparecencia de Warsh ante el Congreso: ¿Tolerancia cero con la inflación, pero sin cambios en las tasas de interés?
Peor que la burbuja puntocom: desplome de las acciones de IBM
🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (14.07.2026)
Mercados a Observar Hoy: GASOLINE, COPPER y USDCOP (14.07.2026)
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.