ÚLTIMA HORA: El Nasdaq 100 cae casi un 2%; el DAX 40 rompe la EMA de 100 días 💡

La caída de los índices bursátiles se intensifica hoy. El US100 retrocede casi un 2% y pone a prueba la EMA de 50 días, con la presión vendedora especialmente visible en el sector tecnológico. Una señal técnica igualmente relevante ha aparecido en el mercado alemán, donde el DE40 rompe por debajo de la EMA de 100 días, lo que podría anticipar la continuación de la corrección a medio plazo.

La actual ola de ventas forma parte de un sentimiento global de aversión al riesgo, impulsado por las expectativas sobre datos macroeconómicos y las dudas en torno a la política monetaria. Los inversores están reduciendo su exposición a los principales índices, ante el temor de una mayor volatilidad en las próximas sesiones. La clave para el sentimiento actual serán los niveles técnicos de soporte más cercanos. Una ruptura clara por debajo de esos niveles podría intensificar la presión vendedora en los mercados globales.

El impulso bajista según el RSI de 14 días no era tan fuerte en el US100 desde abril de este año.

El DE40 rompe la EMA de 100 días por primera vez desde la ola de pánico provocada por las tensiones arancelarias en abril.

