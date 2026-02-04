ÚLTIMA HORA: El US100 reacciona a un débil informe ADP en EE.UU.

- Un ADP más débil de lo esperado impulsa al US100, al reforzar expectativas de recortes de tasas de la Fed, aunque el escenario sigue dependiendo de la confirmación en próximos datos laborales.
- Un ADP más débil de lo esperado impulsa al US100, al reforzar expectativas de recortes de tasas de la Fed, aunque el escenario sigue dependiendo de la confirmación en próximos datos laborales.
Informe ADP de EE. UU. (cambio en el empleo privado): 22.000 frente a los 45.000 previstos y los 41.000 anteriores. Los futuros del US100 suben tras los datos mixtos del mercado laboral, lo que indica un potencial ligeramente mayor de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.
Fuente: xStation5
Calendario del día: Mercado laboral canadiense e índice de Michigan
La bolsa hoy : Venta masiva de acciones tecnológicas
Resumen diario: El rojo domina a ambos lados del Atlántico
Desastre para las acciones de Volvo: ¿el fin de una marca icónica?
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.