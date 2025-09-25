ÚLTIMA HORA: Importante revisión al alza del PIB. Menores solicitudes de subsidio por desempleo.

El PIB final del segundo trimestre se revisó al alza hasta el 3,8 % (previsto: 3,3 %; lectura anterior: 3,3 %; primer trimestre: -0,5 %). Los datos se revisaron al alza principalmente debido a que las exportaciones netas resultaron incluso mejores que en las lecturas anteriores.
- Índice de Precios del PIB en el segundo trimestre: 2,1 % (previsto: 2,0 %; lectura anterior: 2,0 %; primer trimestre: 3,8 %). Precios del PCE básico en el segundo trimestre: 2,6 % (previsto: 2,5 %; anterior: 2,5 %; primer trimestre: 3,5 %)
- Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: 218 000 (previsto: 233 000; anterior: 232 000)
- Balanza comercial de agosto: -85 500 millones de dólares (previsto: -95 700 millones de dólares; anterior: -103 600 millones de dólares)
- Pedidos de bienes duraderos de agosto: 2,9 % intermensual (previsto: -0,3 % intermensual; anterior: -2,7 % intermensual)
- Pedidos básicos de bienes duraderos: 0,4 % intermensual (previsto: -0,1 % intermensual; anterior: 1,1 % intermensual)
