ÚLTIMA HORA: Irán advierte que Europa será “un objetivo legítimo” si la UE entra en la guerra

Según France24, citando al Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, el país afirmó que “la Unión Europea se convertirá en un objetivo legítimo si Europa se une a la guerra en Medio Oriente.”

Por el momento, los futuros del EU50 han mostrado solo una reacción muy limitada a estas declaraciones.

En los últimos días, Francia ha desplazado un portaaviones hacia Medio Oriente, reflejando un aumento de la actividad militar por parte de países europeos en la región.



