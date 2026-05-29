  
12:08 · 29 de mayo de 2026

ÚLTIMA HORA: Trump anuncia el levantamiento del bloqueo naval a Irán

Estados Unidos está levantando su bloqueo naval sobre Irán después de que Teherán cumpliera con las condiciones clave exigidas por Washington. Trump anunció a través de Truth Social que el acuerdo incluye el compromiso de Irán de renunciar a las armas nucleares, abrir inmediatamente el Estrecho de Ormuz sin cobrar tarifas de tránsito y neutralizar las minas marinas. El uranio será extraído por Estados Unidos en cooperación con Irán y el OIEA, para posteriormente ser destruido.

Sin embargo, Trump señaló que no se liberarán fondos hasta nuevo aviso y que una decisión final será tomada tras una reunión en la Situation Room.

Los mercados están reaccionando de forma inmediata; los precios del petróleo están cayendo con fuerza, al igual que el dólar, ante las expectativas de una reducción de las tensiones en una región clave para el suministro energético global. El Estrecho de Ormuz representa aproximadamente el 20% de las exportaciones mundiales de petróleo.

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