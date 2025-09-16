ÚLTIMA HORA: Ventas minoristas en EE. UU. muy por encima de lo esperado 🗽 Reacción en el Nasdaq 100

Ventas minoristas: +0,6% ( vs 0,2% esperado; previo +0,5% )

Ventas minoristas subyacentes (m/m): +0,7% ( vs 0,4% esperado; previo +0,3% )

Precios de exportación (m/m): +0,3% ( vs 0,1% esperado; previo +0,1% )

Precios de importación (m/m): +0,3% (vs -0,2% esperado; previo +0,4%) Declaraciones de Bank of America, CFO Borthwick:

“El crédito y el gasto de los consumidores del banco se aceleraron en 2025. El consumidor estadounidense está en buena forma. La calidad crediticia se mantiene estable.” El Nasdaq 100 (US100) reacciona en positivo, a pesar de que los datos apuntan a mayores precios y un consumo sólido, lo que reduce las probabilidades de recortes agresivos de tipos este año. Sin embargo, al mismo tiempo, muestran que la economía no presenta problemas en el lado de la demanda, pese al debilitamiento del mercado laboral, lo que resulta claramente favorable para las acciones. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5 _______ 📈 ¡Únete a nuestro canal exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp: Acceda aquí.

