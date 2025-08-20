Un fuerte tono de aversión al riesgo se apoderó de los mercados el miércoles

Al inicio de la sesión en Wall Street se observó un giro claro de los inversionistas fuera de los activos de riesgo, impulsado por la creciente preocupación de que las conversaciones de paz en Ucrania no produzcan resultados concretos, lo que podría prolongar la incertidumbre durante meses en lugar de semanas.

Sumando a la incertidumbre, los inversionistas también esperan la publicación de las actas del FOMC, aunque su impacto podría verse limitado ante el esperado discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en Jackson Hole este viernes. Crece la especulación de que Powell utilizará su intervención para moderar las expectativas del mercado sobre recortes inminentes en las tasas de interés. En otras noticias, el más reciente intento de Donald Trump de forzar otra dimisión en la Fed —citando acusaciones recientes contra la gobernadora Lisa Cook— es visto como un movimiento para reforzar su influencia sobre el banco central.

Principales movimientos del mercado

El Nasdaq 100 cayó más de un 1,5%. El retroceso reciente refleja la corrección observada a finales de julio y principios de agosto. Una ruptura por debajo del nivel de los 23.000 puntos podría desencadenar la mayor corrección desde marzo.

Fuente: xStation 5

El oro ganó más de un 0,7%, recuperándose de su nivel más bajo desde el 1 de agosto. La creciente incertidumbre del mercado está impulsando una vez más a los inversores hacia activos de refugio seguro.

Fuente: xStation 5

Bitcoin está experimentando su mayor corrección desde agosto. Una ruptura por debajo del nivel de $112,000 podría provocar un descenso hacia el siguiente soporte clave en $107,000, un nivel que coincide con el retroceso de Fibonacci del 38.2% de la última ola y los picos locales de finales de 2024 y principios de 2025.

Fuente: xStation 5