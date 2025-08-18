UnitedHealth rebota tras compras de Buffett y Burry pese a crisis reputacional

El viernes, Warren Buffett sorprendió al anunciar que la compañía en la que había estado adquiriendo posiciones era la controvertida UnitedHealth Group (UNH.US). La noticia provocó un repunte inmediato de la acción, que cerró la jornada con una subida del 14 %.

La apuesta de Berkshire Hathaway, acompañada por la decisión de Michael Burry —famoso por anticipar la crisis financiera de 2008— de adquirir acciones de la aseguradora, inyectó optimismo en el mercado. El renovado interés despertó además un efecto positivo en todo el sector de salud, donde otras compañías registraron subidas notables en la última sesión.

¿Por qué perdió tanto valor la compañía?

La historia reciente de UnitedHealth está marcada por un fuerte deterioro en su reputación y desempeño bursátil. Los problemas comenzaron en diciembre de 2024, cuando el entonces CEO fue asesinado a tiros en Nueva York.

Inicialmente, el suceso fue considerado un robo, pero la investigación posterior reveló un trasfondo más oscuro: el crimen habría sido cometido por un excliente insatisfecho con la calidad del servicio de la aseguradora.

El asesinato desencadenó la publicación de numerosos informes negativos que destaparon:

La existencia de una investigación antimonopolio en curso que el CEO había ocultado mientras liquidaba sus acciones.

La práctica corporativa conocida como “Delay, Deny, Defend” (Retrasar, Negar, Defender), consistente en rechazar sistemáticamente prestaciones médicas a clientes, con la expectativa de que desistieran por agotamiento físico y financiero.

Estas revelaciones hundieron la confianza del mercado y provocaron un colapso de las valoraciones. En 2025, la empresa acumulaba una pérdida de hasta 62 % de su valor desde máximos.

Situación técnica: soportes y resistencias clave

Desde el punto de vista técnico, el último mínimo en 235 USD funciona como soporte clave. En caso de recuperación, la acción enfrenta resistencias en las zonas de gaps bajistas recientes, especialmente alrededor de 486 USD, nivel que coincide con los límites inferiores del canal de consolidación iniciado a principios de 2025.

Fuente: Xstation

Crisis interna y perspectivas de mejora

En paralelo al desplome reputacional, la compañía reportó dos trimestres consecutivos de resultados decepcionantes. Los ingresos y beneficios se redujeron tras varios años de crecimiento continuo, afectados por el caos interno, el boicot de clientes y el abandono parcial de la política de denegación de prestaciones.

Pese a ello, las recientes compras de Buffett y Burry apuntan a que algunos grandes inversores consideran que el pesimismo extremo del mercado no está plenamente justificado y que la empresa podría estar significativamente infravalorada.

Fortalezas financieras de UnitedHealth

A pesar de los problemas, UnitedHealth todavía exhibe indicadores financieros sólidos:

Márgenes de beneficio en torno al 5 % , superiores al promedio del sector.

Dividendos regulares con rendimiento superior al 2 % .

Relación P/E de 13 , considerada razonable.

Ratio deuda-capital del 70 % , bajo en comparación con competidores.

Cuota de mercado del 33 % en el sector de seguros médicos en EE. UU.

De acuerdo con Bloomberg Finance LP, la empresa incluso supera a su competencia en ingresos previstos para los próximos ejercicios.

Oportunidades y amenazas

La fuerte caída de valoración de UnitedHealth parece tener un componente de pánico de mercado, más allá del deterioro real de sus fundamentos financieros. La situación actual ofrece, según algunos analistas, una ventana de compra para inversores de largo plazo.

Las oportunidades se apoyan en:

Un sector históricamente defensivo que suele resistir en tiempos de recesión.

Una base financiera sólida y márgenes sostenibles.

El respaldo de inversores institucionales de prestigio como Buffett y Burry.

Sin embargo, persisten amenazas importantes:

Potenciales sanciones regulatorias derivadas de la investigación antimonopolio.

La necesidad de reconstruir una reputación dañada y recuperar la confianza de clientes.

El impacto de litigios relacionados con prácticas corporativas pasadas.

Perspectivas

La pregunta central es si el mercado está sobrerreaccionando o si los riesgos aún no están plenamente reflejados en las valoraciones. Mientras tanto, la entrada de nombres de peso como Buffett y Burry parece haber marcado un punto de inflexión en el sentimiento hacia la compañía.

Si la empresa logra estabilizar su gestión y recuperar credibilidad, UnitedHealth podría tener margen de revalorización significativo en los próximos meses, consolidándose nuevamente como líder del sector sanitario estadounidense.

