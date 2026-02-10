US2000 cerca de máximos históricos ¿Qué muestran los datos de la NFIB?

- El Russell 2000 se mantiene cerca de máximos históricos, pero los datos de la NFIB revelan que las pequeñas empresas aún no perciben una recuperación sólida: aumenta la incertidumbre, la intención de expansión se enfría y, aunque las expectativas de ventas mejoran, la confianza sigue por debajo de su promedio histórico.
Los futuros del índice de empresas de pequeña y mediana capitalización de EE.UU., Russell 2000 (US2000), retroceden levemente hoy, aunque el contrato se mantiene todavía a unos 50 puntos de su máximo histórico. Los datos procedentes de las pequeñas empresas (considerablemente más pequeñas que las incluidas en el Russell 2000) resultaron algo más débiles de lo esperado y continúan situándose por debajo del promedio histórico de 52 años de la encuesta (98). Este índice es un termómetro clave de la economía doméstica estadounidense, ya que refleja la situación de pequeñas empresas, muchas de ellas familiares, que representan alrededor del 40% del empleo total en Estados Unidos.
- Componentes del índice: De los 10 componentes, 3 registraron avances y 7 retrocesos, lo que apunta a un panorama de sentimiento mixto.
- Mayor movimiento: El volumen esperado de ventas reales fue el único componente con una variación significativa, aumentando en 6 puntos.
- Índice de incertidumbre: Subió 7 puntos intermensuales hasta 91, señalando un aumento de la cautela entre las pequeñas empresas.
- Principal factor detrás del aumento de la incertidumbre: Un mayor número de propietarios declaró no tener claro si este es un buen momento para expandir su negocio.
- Comentario de la NFIB: Pese al crecimiento del PIB, las pequeñas empresas “siguen esperando una mejora económica perceptible”, aunque más propietarios informan de mejores condiciones empresariales y esperan mayores ventas.
- Lectura del índice de empleo: El panorama del mercado laboral parece equilibrado, con el índice situándose aproximadamente 1,5 puntos por encima de su media histórica (101,6 frente a 100).
Fuente: xStation5
