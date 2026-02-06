US500 bajo presión: dudas sobre crecimiento e IA reordenan el apetito por riesgo

El mercado lleva varios días navegando en terreno incómodo. No es pánico abierto, pero tampoco una simple toma de beneficios. Es una mezcla de dudas macroeconómicas, fatiga tras meses de subidas y una narrativa que empieza a resquebrajarse justo en los puntos más sensibles: el crecimiento y la tecnología.

Las últimas sesiones han dejado una imagen bastante clara. Los datos laborales comienzan a mostrar un deterioro más evidente de lo que el mercado esperaba, con una caída en las ofertas de empleo, un repunte de las solicitudes de desempleo y un aumento significativo en los anuncios de despidos corporativos. Por sí solos, estos datos ya bastan para incomodar a un mercado que venía descontando una economía resiliente. El problema es que este enfriamiento llega en un momento especialmente delicado: cuando la gran apuesta estructural del mercado, la inteligencia artificial, empieza a generar más preguntas que certezas.

El ajuste ha sido particularmente intenso en los sectores de tecnología y software. No tanto porque los resultados empresariales hayan sido malos, sino porque el mercado empieza a plantearse una cuestión básica: cuánto va a costar esta apuesta y cuándo comenzará a reflejarse el retorno. Las cifras de inversión en IA que manejan las grandes compañías son elevadas y difíciles de digerir en un entorno donde el crecimiento ya no se da por garantizado. El resultado ha sido una rotación casi de manual: salida de activos de mayor riesgo, castigo a los segmentos más especulativos y refugio relativo en sectores defensivos.

Desde el punto de vista técnico, el movimiento bajista ha sido ordenado, pero intenso. En gráficos de corto plazo, la estructura comienza a ganar interés. Tras la caída inicial, el mercado ha intentado rebotar y ahora se mueve en una zona en la que podría estar construyendo algo más que una simple pausa. La posibilidad de que se esté formando un hombro derecho dentro de una figura de vuelta no es descartable. No se trata de una señal confirmada, pero el contexto empieza a encajar: caída fuerte, pérdida de momentum vendedor y un mercado que deja de marcar mínimos cada vez más agresivos.

En este escenario cobra relevancia un factor que rara vez ocupa titulares, pero que a menudo anticipa movimientos: el comportamiento de las coberturas. Tras el ajuste, el uso de opciones put para proteger carteras ha comenzado a disminuir. Esto no implica un giro alcista inmediato, pero sí sugiere que el miedo extremo podría estar relajándose en el corto plazo. Cuando los inversores dejan de pagar primas crecientes por protección, suele ser una señal de que lo peor, al menos por ahora, podría haber quedado atrás.

Fuente: xStation5

Fuente: xStation5