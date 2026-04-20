USA Rare Earth se dispara tras compra en Brasil: EE.UU. acelera su ofensiva por el control global de tierras raras

La adquisición de Serra Verde por parte de USA Rare Earth por 2.800 millones de dólares se entiende como una respuesta directa a una de las mayores tensiones estructurales que enfrenta hoy el mercado global de materias primas estratégicas. En un entorno donde el estrecho de Ormuz ha pasado de cierre total a reapertura parcial en cuestión de días, con episodios de violencia naval, bloqueos y ataques a embarcaciones, el comercio internacional de recursos críticos se ha vuelto extraordinariamente vulnerable, reforzando la necesidad de asegurar cadenas de suministro fuera de zonas de riesgo.

La relevancia de esta operación se amplifica al considerar que cerca del 25% del petróleo marítimo mundial y una parte significativa del comercio energético global pasan por Ormuz, lo que ha dejado en evidencia hasta donde los puntos de estrangulamiento geopolíticos pueden alterar los precios de la energía y la logística de materiales industriales estratégicos. En ese contexto, los minerales de tierras raras han pasado a ocupar un lugar central en la agenda de seguridad económica de Estados Unidos y Europa, en la medida en que su disponibilidad depende de la estabilidad política y militar de las rutas de suministro.

¿Qué es Serra Verde?

Serra Verde es la única mina de tierras raras en operación en Brasil, con producción iniciada en 2024 y con planes de alcanzar 6.500 toneladas anuales de óxidos de tierras raras en el corto plazo, lo que la posiciona como uno de los pocos activos fuera de Asia con capacidad real de escalar producción en el corto plazo. Esto es determinante porque el mercado enfrenta una oferta estructural limitada, especialmente en elementos pesados utilizados en imanes de alto rendimiento.

USA Rare Earth pagará 300 millones de dólares en efectivo y emitirá aproximadamente 126,8 millones de acciones, lo que implica una dilución relevante, pero coherente con la magnitud del activo adquirido. La incorporación de ejecutivos como Mick Davis, ex CEO de Xstrata, y Thras Moraitis al directorio y liderazgo de la compañía refuerza la idea de que esta es una construcción deliberada de capacidad industrial con experiencia probada en el sector minero global. Con este acuerdo, entre USA Rare Earth y Serra Verde, se trata de asegurar producción y de integrar verticalmente toda la cadena de valor en un momento en que China continúa dominando más del 60% del procesamiento global de tierras raras y cerca del 85% de la capacidad de refinación. La adquisición permite a la compañía estadounidense pasar de ser un actor emergente a un participante con acceso directo a producción en operación, lo que reduce uno de los mayores riesgos del sector, que es la dependencia de proyectos aún no desarrollados.



Fuente: Mining Technology

Serra Verde explota depósitos de arcilla iónica, similares a los de China, lo que facilita la extracción de tierras raras pesadas, que son significativamente más escasas y críticas para aplicaciones en defensa, electromovilidad y energías renovables. Esto le da a USA Rare Earth una ventaja competitiva que depende del volumen, calidad y composición del recurso. Desde una perspectiva de mercado, este tipo de activos se vuelve especialmente valioso en un entorno donde la transición energética y la digitalización están impulsando una demanda exponencial de imanes permanentes, baterías y componentes electrónicos avanzados, con tasas de crecimiento proyectadas superiores al 8% anual en el segmento de tierras raras hacia finales de la década.

Fuente: Mining Technology

Geopolítica, guerra y minerales

La reapertura del estrecho de Ormuz anunciada por Irán, que provocó caídas inmediatas en el precio del petróleo cercanas al 9% en cuestión de horas, mostró con claridad que los mercados están extremadamente sensibles a cualquier cambio en la geopolítica energética. Sin embargo, esa misma reacción también dejó en evidencia que la normalización es frágil, con tránsito marítimo aún muy por debajo de niveles habituales y con riesgos operativos persistentes.A diferencia del petróleo, donde existen inventarios y producción distribuida globalmente, los minerales críticos dependen de cadenas logísticas mucho más concentradas y vulnerables. El hecho de que más de 150 embarcaciones hayan quedado varadas durante el punto máximo del conflicto ilustra hasta qué punto el comercio global puede paralizarse en cuestión de días.

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Fuente: Grand Review Research

Estados Unidos ha reaccionado a este entorno con una política agresiva de aseguramiento de recursos, que incluye financiamiento directo, incentivos industriales y apoyo a operaciones de fusiones y adquisiciones como la de USA Rare Earth. El acuerdo previo de 1.600 millones de dólares con el Departamento de Comercio no solo respalda la estrategia financiera de la compañía, sino que evidencia el carácter político de este tipo de operaciones, donde la rentabilidad se combina con objetivos de seguridad nacional. En ese escenario, la adquisición de Serra Verde no solo responde a una oportunidad de mercado, sino a una necesidad estratégica de reducir la exposición a China y a rutas comerciales inestables. Es una decisión que mezcla geopolítica, industria y financiamiento en un mismo movimiento.

¿Qué está viendo el mercado ahora con esta situación?

La reacción positiva de las acciones de USA Rare Earth, con alzas cercanas al 9% tras el anuncio, refleja más que entusiasmo por la operación. El mercado está incorporando la posibilidad de que la compañía pase a ser un actor relevante dentro de una industria que está en plena reconfiguración global, donde la escasez de oferta y la presión geopolítica están elevando las valoraciones de activos estratégicos. Aun así, el comportamiento del mercado también sugiere una lectura más matizada ya que la volatilidad en el estrecho de Ormuz, con episodios recientes de ataques a barcos, incautaciones y bloqueos navales, indica que la estabilidad sigue siendo un escenario frágil y reversible. Esto implica que las valoraciones en el sector de materias primas críticas estarán condicionadas no solo por la demanda, sino por la evolución de los conflictos geopolíticos.

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Fuente: Grand Review Research

En términos de proyección, la integración vertical que busca USA Rare Earth podría permitirle capturar mayor valor en la cadena, especialmente en segmentos de mayor margen como la fabricación de imanes, donde actualmente la dominancia china sigue siendo prácticamente total. Si logra ejecutar esta estrategia, la compañía podría transformarse en un actor estructural dentro del nuevo mapa industrial occidental. La disponibilidad de recursos críticos se ha convertido en una variable estratégica, y en ese nuevo entorno, operaciones como esta dejan de ser transacciones corporativas para convertirse en piezas dentro de una arquitectura global de poder económico.

Análisis técnico

USAR.US (H1)

Fuente: xStation

El precio de USAR.US en H1 mantiene una estructura alcista, con una secuencia de máximos y mínimos crecientes que se ha extendido hasta la zona de resistencia cercana a 24.00. Tras el último impulso, el precio entra en una fase de consolidación en la parte alta del rango, apoyándose sobre niveles previamente superados que ahora actúan como soporte, mientras se mantiene por encima de la media móvil. Las bandas de Bollinger reflejan expansión durante el tramo impulsivo y posterior compresión, lo que sugiere pausa en el movimiento con mantenimiento de la presión direccional dominante.

El RSI se mantiene en niveles elevados cercanos a sobrecompra, sin mostrar divergencias, lo que indica fortaleza en el impulso, mientras el MACD continúa en terreno positivo con ligera desaceleración del histograma. El comportamiento del precio en esta zona evidencia absorción de oferta en niveles altos, con un equilibrio temporal que no invalida la estructura previa, manteniendo la dinámica alcista condicionada por la defensa de los soportes inmediatos.