USD/COP: ¿tocó suelo el dólar en Colombia?

El dólar en Colombia ha sido una locura. Ha caído hasta mínimos que no se veían en más de siete años, llegando a cotizar en $3.086, según Corficolombiana. El peso acumula una apreciación cercana al 18% en lo corrido de 2026 y solo en julio avanzó un 9,84%, tanto que cerró el mes como la moneda más fuerte del mundo, un desempeño que ninguna otra divisa logró igualar.

Detrás de la caída del dólar hay cuatro fundamentos claros. El primero es el carry trade, con el Banco de la República en una tasa del 12%, frente a una Reserva Federal en un rango de entre 3,50% y 3,75%. Este diferencial convirtió a Colombia en un imán de capitales por sus tasas reales elevadas y su prima de riesgo en compresión.

El segundo factor es el petróleo rondando los US$90 por barril, que alimenta el ingreso de divisas al país con el apoyo de la prima geopolítica derivada de las tensiones entre Irán y Estados Unidos. El tercero es la debilidad global del dólar durante 2026 y el cuarto es político, con las expectativas por la llegada de Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño, que el mercado interpretó como un menor riesgo país y que se materializa con el cambio de gobierno del 7 de agosto.

Ahora bien, lo ocurrido esta semana cambia el tablero y apunta a que el suelo podría estar hecho. El 31 de julio, el Banco de la República sorprendió al mantener la tasa en el 12%, cuando el consenso esperaba un aumento de 50 puntos básicos. Esta pausa debilita precisamente el pilar del carry trade que sostenía al peso en máximos.

A esto se sumó un anuncio estructural: un programa para acumular hasta US$4.000 millones en reservas internacionales mediante subastas de opciones put. La primera subasta se realizó el 3 de agosto por un monto de hasta US$400 millones.

Estas opciones solo se ejercen cuando la TRM, la Tasa Representativa del Mercado, que corresponde al precio oficial del dólar publicado cada día por la Superintendencia Financiera, cae por debajo de su promedio móvil de 20 días. Es decir, el banco central se convierte en comprador de dólares justamente durante los momentos de mayor fortaleza del peso, creando un piso dinámico bajo el mercado.

En el gráfico semanal, el precio se está acercando a la zona de consolidación más importante que tuvo la paridad entre 2015 y 2018, que sin duda será una zona de soporte relevante y que el gráfico ya testeó. El soporte inmediato se encuentra en los $3.047,22, mientras que la resistencia inmediata está en los $3.440,61.

En relación con el RSI, nunca en la historia del gráfico se había registrado una sobreventa tan relevante en temporalidad semanal, llegando a los 26,5 puntos. Se trata de una de las caídas más impresionantes del dólar frente al peso colombiano.

Fuente: xStation5.

El precio ya está validando el rebote. El dólar cerró el 3 de agosto en un promedio de $3.230,55, con una subida de $86,41, y acumula tres jornadas consecutivas al alza.

Además, la apreciación luce agotada. El peso ya habría incorporado buena parte de los factores que impulsaron su fortalecimiento y las proyecciones para el cierre del año se mantienen entre $3.400 y $3.650 por dólar.

Del lado del crudo también existe riesgo. Las señales de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán han reducido el precio del petróleo, lo que limitaría el ingreso de divisas por exportaciones. La Reserva Federal, por su parte, mantiene un sesgo restrictivo, con nueve de los 18 miembros del FOMC anticipando al menos una subida antes de finalizar el año, algo que devuelve soporte al dólar global.

El escenario bajista no está completamente descartado. Mientras el carry se mantenga en 12%, el petróleo aguante y el nuevo gobierno genere confianza, hay quienes consideran posible un dólar en $2.900. Sin embargo, el programa de reservas actúa como un freno frente a nuevas caídas aceleradas.

El balance actual se inclina hacia el rebote: una pausa sorpresiva que erosiona el carry, un comprador institucional de hasta US$4.000 millones activado en los mínimos, una valoración estirada, petróleo con riesgo bajista, una sobreventa histórica en el gráfico semanal y tres jornadas consecutivas de recuperación desde los $3.086.

Los catalizadores inmediatos son la posesión de De la Espriella el 7 de agosto y el dato de inflación del 10 de agosto, con un rango de referencia entre $3.080 y $3.200 para el inicio del mes.

Mientras el par sostenga los $3.100 y consolide por encima de los $3.200, todo apunta a que el suelo del dólar en Colombia está muy cerca de quedar definido.

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Raúl Ojeda Espino, Analista Colaborador en XTB LATAM, especializado en Instrumentos Derivados.