Venezuela eleva la prima de riesgo regional y presiona al dólar en México

El mercado gira a Estados Unidos : datos laborales (JOLTS, ADP, empleo) y la confianza de Michigan pueden mover tasas , dólar y el USDMXN , con niveles técnicos clave entre 17.86–18.03 .

La prima de riesgo regional se mantiene elevada tras la captura de Nicolás Maduro , con presión sobre monedas latinoamericanas y un trasfondo de flujos como remesas más fríos en 2025.

El dólar en México baja 0,1% y consolida una corrección moderada tras no sostenerse por encima de 18.03 , en una sesión sin referencias macro locales.

El dólar en México baja 0,1% en la jornada y consolida una corrección moderada luego de no lograr sostenerse por encima de 18.03, en un contexto sin referencias macroeconómicas locales que orienten al mercado. La dinámica del USDMXN responde casi por completo a factores externos y a ajustes de posicionamiento, con los inversionistas recalibrando riesgo regional tras una seguidilla de titulares geopolíticos en América Latina y a la espera de datos clave desde Estados Unidos.

Venezuela y prima de riesgo regional

El principal factor de fondo sigue siendo el aumento de la prima de riesgo regional tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, un evento que elevó la demanda global por activos refugio y llevó a presionar monedas latinoamericanas usadas como proxies de riesgo. A ese ruido se suma un deterioro gradual de flujos estructurales que históricamente han sostenido la oferta de dólares en México, en particular remesas y otros ingresos secundarios, que mostraron enfriamiento a lo largo de 2025 y reducen el colchón frente a shocks externos.

Ese efecto, sin embargo, se ve parcialmente compensado por una mejora de la posición externa hacia mediados del año pasado, con un balance de pagos más equilibrado que ayuda a contener episodios de depreciación más abrupta del peso.

Ruido político

En el plano político, las declaraciones del presidente Donald Trump sobre la administración del petróleo venezolano y el eventual ingreso de capital estadounidense a esa industria añadieron ruido para México, especialmente por el impacto potencial sobre Pemex y la competencia por flujos de inversión en el sector energético.

El gobierno de Claudia Sheinbaum respondió con un mensaje de cautela y colaboración, buscando evitar que la retórica se traduzca en una mayor percepción de riesgo país en la antesala de futuras discusiones comerciales y energéticas con Estados Unidos.

Próximos días

De cara a los próximos días, la atención del mercado se desplaza casi por completo hacia Estados Unidos. El calendario incluye datos relevantes del mercado laboral, como JOLTS, ADP y el reporte oficial de empleo del viernes, además de la encuesta de confianza de la Universidad de Michigan.

La sensibilidad es elevada porque el mercado sigue descontando dos recortes de tasas este año, una expectativa más agresiva que la señalada por la Reserva Federal, por lo que cualquier sorpresa en empleo o actividad podría provocar movimientos significativos en el dólar y, por arrastre, en el USDMXN.

Análisis técnico del dólar en México

Desde el punto de vista técnico, el par muestra una corrección ordenada tras el rechazo en 18.03, con el precio retrocediendo hacia la zona de 17.89 y perforando momentáneamente el bloque de medias móviles en torno a 17.96–17.97, lo que debilitó el sesgo de corto plazo.

El RSI cercano a 31 indica un mercado próximo a sobreventa, abriendo la puerta a rebotes técnicos, aunque mientras el tipo de cambio no recupere con claridad el rango 17.96–18.00, el balance técnico favorece movimientos laterales a bajistas.

El soporte inmediato se ubica en 17.86, con una extensión posible hacia 17.80 si aumenta la presión vendedora, mientras que 18.03 queda definido como resistencia clave y techo reciente.

Fuente: xStation5.

