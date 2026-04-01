Ventas minoristas en EE.UU. superan expectativas y el Euro sube

- Las ventas minoristas en EE.UU. superan expectativas, señalando un repunte sólido del consumo.
- La fortaleza subyacente refuerza la resiliencia económica, pese a tasas elevadas.
- El dato reduce riesgos de desaceleración y puede influir en la trayectoria de tasas, dólar y mercados.
- Las ventas minoristas en EE.UU. superan expectativas, señalando un repunte sólido del consumo.
- La fortaleza subyacente refuerza la resiliencia económica, pese a tasas elevadas.
- El dato reduce riesgos de desaceleración y puede influir en la trayectoria de tasas, dólar y mercados.
Resultados de ventas minoristas de febrero
Ventas minoristas (m/m): actual 0,6% (previsión: 0,5%; anterior: -0,2%)
Ventas minoristas excluyendo autos (m/m): actual 0,5% (previsión: 0,3%; anterior: 0,0%)
Ventas minoristas excluyendo autos y combustible (m/m): actual 0,4% (anterior: 0,3%)
¿Por qué es importante este dato?
Las ventas minoristas son uno de los principales indicadores de la salud del consumidor en Estados Unidos, que representa la mayor parte del crecimiento económico. Estos datos—especialmente excluyendo autos y combustible—permiten evaluar la verdadera fortaleza de la demanda interna y el ritmo actual de la actividad económica. Un crecimiento sostenido en las ventas minoristas refleja la resiliencia del consumo, incluso en un entorno de tasas elevadas.
Desde la perspectiva de la Reserva Federal, este dato influye en la evaluación de las presiones por el lado de la demanda y en las expectativas sobre futuros recortes de tasas. Para los mercados financieros, impacta en la valoración del dólar, los bonos y la renta variable, además de reducir los temores de una desaceleración económica abrupta.
Datos actuales
Los datos de ventas minoristas de febrero en EE.UU. superaron las expectativas y apuntan a un claro repunte en la actividad del consumidor tras un inicio de año más débil. Las ventas totales subieron un 0,6% mensual, por encima del 0,5% esperado, mientras que el dato de enero fue revisado a la baja, profundizando la magnitud de la mejora reciente.
Un panorama aún más sólido se observa en los datos subyacentes: las ventas excluyendo automóviles crecieron un 0,5%, superando el 0,3% esperado, lo que sugiere una demanda amplia y consistente. Asimismo, las ventas subyacentes (excluyendo autos y combustible) aumentaron un 0,4%, con el dato previo revisado a la baja, lo que confirma una aceleración genuina del consumo.
Este dato corresponde a un período previo a las recientes tensiones con Irán, por lo que no incorpora aún el posible impacto de factores geopolíticos sobre el consumo y la actividad económica.
Fuente: xStation
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